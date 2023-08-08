Bizim Hoca 3: Bezdum Da filminin konusu ne? Bizim Hoca 3: Bezdum Da filminin oyuncuları kim?
Bizim Hoca 3: Bezdum Da filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bizim Hoca 3: Bezdum Da filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bizim Hoca 3: Bezdum Da filminin konusu ne? Bizim Hoca 3: Bezdum Da filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bizim Hoca 3: Bezdum Da filminin yönetmen koltuğunda Serkan Acar oturuyor. Senaristliğini Yılmaz Okumus üstleniyor. Peki, Bizim Hoca 3: Bezdum Da filminin konusu ne? Bizim Hoca 3: Bezdum Da filminin oyuncuları kim?
BİZİM HOCA BEZDUM DA FİLMİNİN KONUSU NE?
Bizim Hoca film serisinin 3. filmi olan, "Bezdum Daa" filminde, yetimhaneden beri bir arada olan Feridun, Tamer ve Cahit'in hikayesi konu ediliyor. Üç arkadaş yıllarca küçük çaplı dalaverelerle can yakmışlardır ama artık temiz bir hayat istemektedirler. Aradıkları fırsat, beklemedikleri yerden gelir: Aylar önce aldıkları piyango biletine 50 milyon TL'lik ikramiye vurur! Fakat piyangonun sevincini yaşayamadan evleri polis tarafından basılır. Feridun polislerden kaçarken bileti bir inşaata saklar ama üçü de kıskıvrak yakalanır ve hapse atılır.
BİZİM HOCA BEZDUM DA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Onur Dilber
Sadi Celil Cengiz
Ufuk Özdemir
Asuman Dabak
Seymen Aydın
Alay Cihan
Bensu Begoviç
Tuğçe Karabayır
Adem Tosun
Zafer Öztürk
Hayriye Çavuş
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