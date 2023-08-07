Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim?
Beyoğlu Güzeli filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyoğlu Güzeli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Beyoğlu Güzeli filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim?
BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Ailesi ile çadır tiyatrosunda çalışan Alev, tıp öğrencisi bir gence aşık olur ve ondan gerçek işini saklar.
BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Münir Özkul
Adile Naşit
Halit Akçatepe
Tarık Akan
Hüseyin Kutman
Hülya Koçyiğit
Güzin Özipek
Hamit Haskabal
Müfit Kiper
Mürüvvet Sim
Renan Fosforoğlu
Göksel Kortay
Deniz Erkanat
Müşerref Çapın
Suphi Tekniker
Aydın Tezel
Kamer Baba
Zeki Sezer
Muammer Gözalan
Şaziye Moral
Muzaffer Yenen
Kadri Ögelman
Cemil Can Bıçakçı
Mahmure Handan
Nermin Özses
BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beyoğlu Güzeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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