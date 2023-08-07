Yayınlanma: 07.08.2023 - 10:09

Güncelleme: 07.08.2023 - 10:09

Beyoğlu Güzeli filminin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Senaristliğini Sadık Şendil üstleniyor. Peki, Beyoğlu Güzeli filminin konusu ne? Beyoğlu Güzeli filminin oyuncuları kim?

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesi ile çadır tiyatrosunda çalışan Alev, tıp öğrencisi bir gence aşık olur ve ondan gerçek işini saklar.

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Münir Özkul

Adile Naşit

Halit Akçatepe

Tarık Akan

Hüseyin Kutman

Hülya Koçyiğit

Güzin Özipek

Hamit Haskabal

Müfit Kiper

Mürüvvet Sim

Renan Fosforoğlu

Göksel Kortay

Deniz Erkanat

Müşerref Çapın

Suphi Tekniker

Aydın Tezel

Kamer Baba

Zeki Sezer

Muammer Gözalan

Şaziye Moral

Muzaffer Yenen

Kadri Ögelman

Cemil Can Bıçakçı

Mahmure Handan

Nermin Özses

BEYOĞLU GÜZELİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beyoğlu Güzeli filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.