Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:08

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:08

Koca Bebek Joe filminin yönetmen koltuğunda Ron Underwood oturuyor. Filmin senaristliğini Lawrence Konner, Mark Rosenthal ve Merian C. Cooper üstleniyor. Peki, Koca Bebek Joe filminin konusu ne? Koca Bebek Joe filminin oyuncuları kim?

KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN KONUSU NE?

Güzel, zoolog Gregg ve yirmi bir yaşındaki öksüz Jill Young, dört metrelik goril 'Joe'yu Afrika`da kaçak avcılar tarafından öldürülmeden önce kurtarırlar. Joe, yeni evi olan California hayvan rezervinde de güvende değildir. Geçmişinden gelip onu takip eden kaçak bir avcı, onu çalmak ve tehlikeli türler karaborsasında satmak istemektedir.. Tehlikede olduğunu anlayan Joe, Los Angeles şehrine kaçar. Jill ve Gregg ise otoriteler tarafından öldürülmeden ve işler arapsaçına dönmeden önce onu bulup, bir kez daha hayatını kurtarmaya çalışacaklardır.

KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Naveen Andrews

Bill Paxton

Charlize Theron

Regina King

Rade Serbedzija

Mika Boorem

Peter Firth

David Paymer

Robert Wisdom

Geoffrey Blake

Christian Clemenson

Lawrence Pressman

Linda Purl

Cory Buck

Marilyn Monrovia

KOCA BEBEK JOE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Koca Bebek Joe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.