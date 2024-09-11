Koca Bebek Joe filminin konusu ne? Koca Bebek Joe filminin oyuncuları kim?
Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Koca Bebek Joe filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Koca Bebek Joe filminin konusu ne? Koca Bebek Joe filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Koca Bebek Joe filminin yönetmen koltuğunda Ron Underwood oturuyor. Filmin senaristliğini Lawrence Konner, Mark Rosenthal ve Merian C. Cooper üstleniyor. Peki, Koca Bebek Joe filminin konusu ne? Koca Bebek Joe filminin oyuncuları kim?
KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN KONUSU NE?
Güzel, zoolog Gregg ve yirmi bir yaşındaki öksüz Jill Young, dört metrelik goril 'Joe'yu Afrika`da kaçak avcılar tarafından öldürülmeden önce kurtarırlar. Joe, yeni evi olan California hayvan rezervinde de güvende değildir. Geçmişinden gelip onu takip eden kaçak bir avcı, onu çalmak ve tehlikeli türler karaborsasında satmak istemektedir.. Tehlikede olduğunu anlayan Joe, Los Angeles şehrine kaçar. Jill ve Gregg ise otoriteler tarafından öldürülmeden ve işler arapsaçına dönmeden önce onu bulup, bir kez daha hayatını kurtarmaya çalışacaklardır.
KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Naveen Andrews
Bill Paxton
Charlize Theron
Regina King
Rade Serbedzija
Mika Boorem
Peter Firth
David Paymer
Robert Wisdom
Geoffrey Blake
Christian Clemenson
Lawrence Pressman
Linda Purl
Cory Buck
Marilyn Monrovia
KOCA BEBEK JOE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Koca Bebek Joe filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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