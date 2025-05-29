Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?

Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?

29.05.2025 20:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?

Bayi Toplantısı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim? 

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bayi Toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen üç beyaz eşyacının hayatı üç günde ne kadar karışabilir? Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak

Onur Buldu

Doğu Demirkol

Büşra Pekin

Safa Sarı

Hakan Salınmış

Gamze Karaduman

Deniz Hamzaoğlu

Müfit Kayacan

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bayi Toplantısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #oyuncu #IMDb #konusu nedir?

İlgili Haberler

Sevgili Gloria filminin konusu ne? Sevgili Gloria filminin oyuncuları kim?
Sevgili Gloria filminin konusu ne? Sevgili Gloria filminin oyuncuları kim? Sevgili Gloria (Àma Gloria) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevgili Gloria filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sevgili Gloria filminin konusu ne? Sevgili Gloria filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim?
Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim? Super 8 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Super 8 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Tekken filminin konusu ne? Tekken filminin oyuncuları kim?
Tekken filminin konusu ne? Tekken filminin oyuncuları kim? Tekken filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tekken filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tekken filminin konusu ne? Tekken filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...