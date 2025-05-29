Bayi Toplantısı filminin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Filmin senaristliğini İbrahim Büyükak üstleniyor. Peki, Bayi Toplantısı filminin konusu ne? Bayi Toplantısı filminin oyuncuları kim?

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bayi Toplantısı için Anadolu’dan İstanbul‘a gelen üç beyaz eşyacının hayatı üç günde ne kadar karışabilir? Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İbrahim Büyükak

Onur Buldu

Doğu Demirkol

Büşra Pekin

Safa Sarı

Hakan Salınmış

Gamze Karaduman

Deniz Hamzaoğlu

Müfit Kayacan

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bayi Toplantısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.