Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:09

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:09

Bazen, Daima, Asla filminin yönetmen koltuğunda Carl Hunter oturuyor. Senaristliğini Frank Cottrell Boyce üstleniyor. Peki; Bazen, Daima, Asla filminin konusu ne? Bazen, Daima, Asla filminin oyuncuları kim?

BAZEN DAİMA ASLA FİLMİNİN KONUSU NE?

Alan'ın oğlu bir scrabble oyunu yüzünden yıllar önce evi terkeder. Oğlunu aramaktan asla vazgeçmeyen Alan'ın ailesiyle olan ilişkisi gittikçe bozulmaya başlar. Zamanla diğer oğlu Peter ile arasını düzeltip, kayıp oğlu Michael olabileceğini düşündüğü bir internet oyuncusunun gizemini çözmeye çalışır.

BAZEN DAİMA ASLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jenny Agutter - Margaret

Bill Nighy - Alan

Louis Healy - Jack

Sam Riley - Peter

Tim McInnerny - Arthur

Alice Lowe - Sue

Ella-Grace Gregoire - Rachel

Alexei Sayle - Bill

Andrew Shim - Ali

BAZEN DAİMA ASLA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bazen, Daima, Asla filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.