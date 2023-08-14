Bazen, Daima, Asla filminin konusu ne? Bazen, Daima, Asla filminin oyuncuları kim?
Bazen, Daima, Asla (Sometimes, Always, Never) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bazen, Daima, Asla filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bazen, Daima, Asla filminin konusu ne? Bazen, Daima, Asla filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bazen, Daima, Asla filminin yönetmen koltuğunda Carl Hunter oturuyor. Senaristliğini Frank Cottrell Boyce üstleniyor. Peki; Bazen, Daima, Asla filminin konusu ne? Bazen, Daima, Asla filminin oyuncuları kim?
BAZEN DAİMA ASLA FİLMİNİN KONUSU NE?
Alan'ın oğlu bir scrabble oyunu yüzünden yıllar önce evi terkeder. Oğlunu aramaktan asla vazgeçmeyen Alan'ın ailesiyle olan ilişkisi gittikçe bozulmaya başlar. Zamanla diğer oğlu Peter ile arasını düzeltip, kayıp oğlu Michael olabileceğini düşündüğü bir internet oyuncusunun gizemini çözmeye çalışır.
BAZEN DAİMA ASLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jenny Agutter - Margaret
Bill Nighy - Alan
Louis Healy - Jack
Sam Riley - Peter
Tim McInnerny - Arthur
Alice Lowe - Sue
Ella-Grace Gregoire - Rachel
Alexei Sayle - Bill
Andrew Shim - Ali
BAZEN DAİMA ASLA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bazen, Daima, Asla filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlendi.
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