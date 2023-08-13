Nalan filminin konusu ne? Nalan filminin oyuncuları kim?
Nalan filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Nalan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Nalan filminin konusu ne? Nalan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Nalan filminin yönetmen koltuğunda Fatih Mutlu oturuyor. Senaristliğini de yine Fatih Mutlu üstleniyor. Peki, Nalan filminin konusu ne? Nalan filminin oyuncuları kim?
NALAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Sabah programlarının aranan sunucusu Nalan Kazak, geçirdiği bir kaza sonrası programına 2 yıl ara verir. Bu aradan sonra programına tekrar başlamaya karar veren Nalan'ın ilk konuklarından biri de eski sevgilisi rapçi Talat'tır. Fakat canlı yayın başladıktan kısa bir süre sonra Nalan’da bir terslik ortaya çıkar: Nalan, soru sorulduğunda farkında olmadan düşündüğünün tersini söylüyordur. Açken “tok”, mutluyken “üzgün” olduğunu anlatan Nalan sevmek istediği birine hakaret eder, öfkelendiği zaman ağzından hoş sözler dökülür… Canlı yayında yaşanan bu krizden sonra işinden olan ve itibarı yerle bir olan Nalan; içinde bulunduğu tuhaf durumdan kurtulmak için; Talat’ın yanı sıra, ekip arkadaşları yönetmen Ece, doktor Dündar, din alimi İsa, aşçı Meral, YouTuber Sarper ve oyuncu Filiz’in desteğine ihtiyaç duyacaktır.
NALAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Açelya Topaloğlu
Bülent Alkış
Bahtiyar Engin
Birsen Dürülü
Berna Koraltürk
Sergen Deveci
Taha Ünal
Oğuz Haksever
Hünkar Nihal Konar
NALAN FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Nalan filminin IMDb puanı 3.2 olarak belirlendi.
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