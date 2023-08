Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:14

Güncelleme: 13.08.2023 - 10:14

Umudunu Kaybetme filminin yönetmen koltuğunda Gabriele Mucciono oturuyor. Senaristliğini de Steve Conrad üstleniyor. Peki, Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim?

UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN KONUSU NE?

The Pursuit of Happyness/Umudunu Kaybetme’de, Chris Gardner (Will Smith) iki yakasını bir araya getirmeye çalışan bir aile babasıdır. Ailesini ayakta tutmak için cesurca çabalamasına rağmen, beş yaşındaki oğlu Christopher’ın (Jaden Christopher Syre Smith) annesi (Thandie Newton) maddi zorlukların yarattığı sürekli baskı altında direncini kaybetmek üzeredir. Artık dayanamayacağını anlayınca, istemeye istemeye evi terk eder... Artık bekar bir baba olan Chris, yılmadan, bildiği tüm satış becerilerini kullanarak daha iyi kazandıran bir işin peşine düşer. Prestijli bir borsa şirketinde stajyerlik bulur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve düşkünler evi, otobüs durağı, tuvalet; geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar. Çektiği sıkıntılara rağmen, Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder ve oğlunun kendisine karşı duyduğu sevgi ve güveni, karşısına çıkan engelleri aşmak için kullanır.

UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Will Smith, Chris Gardner

Thandiwe, Newton Linda

Jaden Smith, Christopher Gardner

Dan Castellaneta, Alan Frakesh

Zuhair Haddad, Cab Driver

James Karen, Martin From

Kurt Fuller Walter, Ribbon

Mark Christopher, Lawrence Wayne

Brian Howe, Jay Twistle

Domenic Bove, Tim Ribbon

Takayo Fischer, Mrs. Chu

George Cheung, Chinese Maintenance Worker (as George K. Cheung)

Scott Klace, Tim Brophy

Joyful Raven, Hippi Kız

Geoff Callan, Ferrari Owner

David Michael, Silverman Doctor At First Hospital

Kevin West, World\'s Greatest Dad

UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Umudunu Kaybetme filminin IMDb puanı 8.0 olarak belirlendi.