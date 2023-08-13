Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim?
Umudunu Kaybetme filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Umudunu Kaybetme filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Umudunu Kaybetme filminin yönetmen koltuğunda Gabriele Mucciono oturuyor. Senaristliğini de Steve Conrad üstleniyor. Peki, Umudunu Kaybetme filminin konusu ne? Umudunu Kaybetme filminin oyuncuları kim?
UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN KONUSU NE?
The Pursuit of Happyness/Umudunu Kaybetme’de, Chris Gardner (Will Smith) iki yakasını bir araya getirmeye çalışan bir aile babasıdır. Ailesini ayakta tutmak için cesurca çabalamasına rağmen, beş yaşındaki oğlu Christopher’ın (Jaden Christopher Syre Smith) annesi (Thandie Newton) maddi zorlukların yarattığı sürekli baskı altında direncini kaybetmek üzeredir. Artık dayanamayacağını anlayınca, istemeye istemeye evi terk eder... Artık bekar bir baba olan Chris, yılmadan, bildiği tüm satış becerilerini kullanarak daha iyi kazandıran bir işin peşine düşer. Prestijli bir borsa şirketinde stajyerlik bulur ve ücret almasa da programın sonunda iş ve parlak bir gelecek elde edeceğini umarak kabul eder. Parasal güvencesi olmayan Chris ve oğlu, kısa süre sonra oturdukları daireden çıkartılırlar ve düşkünler evi, otobüs durağı, tuvalet; geceyi geçirmek için bulabildikleri her yerde kalırlar. Çektiği sıkıntılara rağmen, Chris, babalık görevini sevgi ve özenle yerine getirmeye devam eder ve oğlunun kendisine karşı duyduğu sevgi ve güveni, karşısına çıkan engelleri aşmak için kullanır.
UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Will Smith, Chris Gardner
Thandiwe, Newton Linda
Jaden Smith, Christopher Gardner
Dan Castellaneta, Alan Frakesh
Zuhair Haddad, Cab Driver
James Karen, Martin From
Kurt Fuller Walter, Ribbon
Mark Christopher, Lawrence Wayne
Brian Howe, Jay Twistle
Domenic Bove, Tim Ribbon
Takayo Fischer, Mrs. Chu
George Cheung, Chinese Maintenance Worker (as George K. Cheung)
Scott Klace, Tim Brophy
Joyful Raven, Hippi Kız
Geoff Callan, Ferrari Owner
David Michael, Silverman Doctor At First Hospital
Kevin West, World\'s Greatest Dad
UMUDUNU KAYBETME FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Umudunu Kaybetme filminin IMDb puanı 8.0 olarak belirlendi.
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