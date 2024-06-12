Bela Okuma Altan filminin konusu ne? Bela Okuma Altan filminin oyuncuları kim?

Bela Okuma Altan (Hep Yek 4) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bela Okuma Altan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bela Okuma Altan filminin konusu ne? Bela Okuma Altan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 17:31
Bela Okuma Altan filminin konusu ne? Bela Okuma Altan filminin oyuncuları kim?
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Bela Okuma Altan filminin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Filmin senaristliğini Bilal Kalyoncu üstleniyor. Peki, Bela Okuma Altan filminin konusu ne? Bela Okuma Altan filminin oyuncuları kim? 

BELA OKUMA ALTAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Serinin ana karakterlerinden Altan ve tanıdık isimli yeni arkadaşı Gürkan, son filmde yaptıkları hataları düzeltmenin peşindedir. Bu sırada yolları çok daha büyük bir bela olan Ali Kapan ile kesişir.

BELA OKUMA ALTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

İnan Ulaş Torun

Önder Açıkbaş

Şafak Sezer

Zafer Altun

Yıldırım Memişoğlu

Orhan Aydın

Serdal Genç

Barbaros Dikmen

Duygu Paracıkoğlu Bakar

Erkan Eriden

Mert Güllü

Oğuzkahan Yerlikaya

Özkan Sağın

Uday Taşkan

Saeid Feyz

BELA OKUMA ALTAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bela Okuma Altan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.


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