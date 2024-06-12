Bela Okuma Altan filminin konusu ne? Bela Okuma Altan filminin oyuncuları kim?
Bela Okuma Altan (Hep Yek 4) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bela Okuma Altan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bela Okuma Altan filminin konusu ne? Bela Okuma Altan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bela Okuma Altan filminin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Filmin senaristliğini Bilal Kalyoncu üstleniyor. Peki, Bela Okuma Altan filminin konusu ne? Bela Okuma Altan filminin oyuncuları kim?
BELA OKUMA ALTAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Serinin ana karakterlerinden Altan ve tanıdık isimli yeni arkadaşı Gürkan, son filmde yaptıkları hataları düzeltmenin peşindedir. Bu sırada yolları çok daha büyük bir bela olan Ali Kapan ile kesişir.
BELA OKUMA ALTAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
İnan Ulaş Torun
Önder Açıkbaş
Şafak Sezer
Zafer Altun
Yıldırım Memişoğlu
Orhan Aydın
Serdal Genç
Barbaros Dikmen
Duygu Paracıkoğlu Bakar
Erkan Eriden
Mert Güllü
Oğuzkahan Yerlikaya
Özkan Sağın
Uday Taşkan
Saeid Feyz
BELA OKUMA ALTAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bela Okuma Altan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.
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