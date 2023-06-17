Belle Ve Sebastian filminin konusu ne? Belle Ve Sebastian filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 17.06.2023 - 14:13

Güncelleme: 17.06.2023 - 14:13

Belle Ve Sebastian (Belle and Sebastian), yönetmenliğini üstlenen Nicolas Vanier’in, senaristliğinde Juliette Sales ve Fabien Suarez’le birlikte çalıştığı, 2013 yapımlı bir macera filmidir.

BELLE VE SEBASTİAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Altı yaşında bir erkek çocuk ve köpeği, Nazilerin Fransız Direniş savaşçılarını yakalama çabasını engellemeye çalışır.

BELLE VE SEBASTİAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Félix Bossuet

Tchéky Karyo

Margaux Châtelier

BELLE VE SEBASTİAN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Belle Ve Sebastian filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.