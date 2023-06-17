Pek Yakında filminin konusu ne? Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi?

Yayınlanma: 17.06.2023 - 13:14

Güncelleme: 17.06.2023 - 13:14

Pek Yakında, yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz’ın üstlendiği, 2014 yapımlı bir komedi filmidir.

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU NE?

Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.

PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Yılmaz

Tülin Özen

Ozan Güven

Özkan Uğur

Zafer Algöz

Çağlar Çorumlu

PEK YAKINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, çoğunlukla İstanbul’un Kadıköy ilçesinin tarihi mekanlarında gerçekleştirildi.

PEK YAKINDA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Pek Yakında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.