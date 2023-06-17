Pek Yakında filminin konusu ne? Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi?
Pek Yakında filmi tv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Pek Yakında filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Pek Yakında filminin konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimler? Pek Yakında filmi nerede çekildi?
Pek Yakında, yönetmenliğini ve senaristliğini Cem Yılmaz’ın üstlendiği, 2014 yapımlı bir komedi filmidir.
PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU NE?
Korsan DVD'cilikten kazandığı para gibi, hayatı da en kolayından yakaladığını zanneden Zafer, karısı Arzu'nun ayrılık isteğiyle ilk kez zora düşer. Kocasının illegal serüvenlerinden sıkılıp boşanma kararı alan Arzu, evlendikten sonra dizi oyunculuğu kariyerini noktalamış, beyaz perde hayallerininse üzerini örtmüştür. Dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutmak isteyen Zafer, yıllar önce figüranlıkla noktalanan sinema kariyerine yapımcı olarak geri dönmeye karar verir. "Şahikalar - Kötülüğün Sonu" adındaki filmin yapımcılığını gizliden gizliye yürütürek hem kanunsuz işleri bıraktığını ispatlamak ister, hem de evlilikleri uğruna vazgeçtiği hayallerini Arzu'ya geri vermeye çabalar.
PEK YAKINDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Cem Yılmaz
Tülin Özen
Ozan Güven
Özkan Uğur
Zafer Algöz
Çağlar Çorumlu
PEK YAKINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri, çoğunlukla İstanbul’un Kadıköy ilçesinin tarihi mekanlarında gerçekleştirildi.
PEK YAKINDA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Pek Yakında filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlenmiştir.
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