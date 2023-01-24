Ben Casus filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 12:45

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 12:45

Ben Casus (I Spy), yönetmenliğini Betty Thomas, senaristliğini Marianne Wibberley ve Cormac Wibberley'in üstlendiği, 2002 yapımlı bir komedi/aksiyon filmidir.

BEN CASUS FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikan Güvenliği’ne ait üst düzey bir jet uçak, Arnold Gundars adında bir adamın eline geçer. Uçağın geri alınması görevi ise uzman casus Alex Scott’a ve box şampiyonu Kelly Robinson’a düşer.

BEN CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Eddie Murphy

Owen Wilson

Famke Janssen

Malcolm McDowell

BEN CASUS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ben Casus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.