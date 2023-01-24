Ben Casus filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2002 yılında vizyona giren Ben Casus filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Ben Casus filminin konusu ne? Ben Casus filminin oyuncuları kim? Ben Casus filminin IMDb puanı kaç?
Ben Casus (I Spy), yönetmenliğini Betty Thomas, senaristliğini Marianne Wibberley ve Cormac Wibberley'in üstlendiği, 2002 yapımlı bir komedi/aksiyon filmidir.
BEN CASUS FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerikan Güvenliği’ne ait üst düzey bir jet uçak, Arnold Gundars adında bir adamın eline geçer. Uçağın geri alınması görevi ise uzman casus Alex Scott’a ve box şampiyonu Kelly Robinson’a düşer.
BEN CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Eddie Murphy
Owen Wilson
Famke Janssen
Malcolm McDowell
BEN CASUS FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Ben Casus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlenmiştir.
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