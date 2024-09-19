Yayınlanma: 19.09.2024 - 19:30

Güncelleme: 19.09.2024 - 19:30

Ip Man 3 filminin yönetmen koltuğunda Wilson Yip oturuyor. Filmin senaristliğini Lai-yin Leung ve Edmond Wong üstleniyor. Peki, Ip Man 3 filminin konusu ne? Ip Man 3 filminin oyuncuları kim?

IP MAN 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

1950’lerin sonlarında, sakin bir hayat yaşayan Ip Man, oğlunu okuldan almaya gittiği sırada, Cheung Tin-chi isminde, kendi gibi Wing Chun ile ilgilenen bir adamla tanışır. Tesadüfi karşılamaları sonrasında iki baba arasında bir bağ oluşmaya başlar. Bu esnada Sang isimli bir çete lideri mahalledeki mülkleri ele geçirmeye başlar. Ip Man kendi öğrencileri ile mahalleyi koruma görevini üstlenir. Bunun sonucunda da Ip Man ve çete arasındaki sorun ateşlenir ve Ip Man çetenin patronunun yabancı uyruklu Frank olduğunu öğrenir. Çete, işleri daha da kızıştırarak içerisinde hem Ip Man’ın hem de Tin-chi’nin çocuğunun olduğu bir grup öğrenciyi kaçırır. Ancak çetenin şeytani planları medya tarafından afişe edilir ve planları suya düşer. Wilson Yip'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Donnie Yen, Mike Tyson, Patrick Tam (II) yer alıyor.

IP MAN 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donnie Yen - Yip Man

Mike Tyson - Frank

Patrick Tam - Ma King-sang

Jin Zhang - Cheung Tin-chi

Lynn Hung - Cheung Wing-sing

Kent Cheng - Fatso

Danny Kwok-Kwan Chan - Bruce Lee

Karena Ng - Miss Wong

Meng Lo - Master Law

Ka-Yan Leung - Master Tin

Yu Kang - Master Tam

Siu-Hung Leung - Master Lee

Kai-Chung Cheung - Chui Lek

IP MAN 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ip Man 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.