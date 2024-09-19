Ip Man 3 filminin konusu ne? Ip Man 3 filminin oyuncuları kim?
Ip Man 3 (Yip Man 3) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ip Man 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ip Man 3 filminin konusu ne? Ip Man 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ip Man 3 filminin yönetmen koltuğunda Wilson Yip oturuyor. Filmin senaristliğini Lai-yin Leung ve Edmond Wong üstleniyor. Peki, Ip Man 3 filminin konusu ne? Ip Man 3 filminin oyuncuları kim?
IP MAN 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
1950’lerin sonlarında, sakin bir hayat yaşayan Ip Man, oğlunu okuldan almaya gittiği sırada, Cheung Tin-chi isminde, kendi gibi Wing Chun ile ilgilenen bir adamla tanışır. Tesadüfi karşılamaları sonrasında iki baba arasında bir bağ oluşmaya başlar. Bu esnada Sang isimli bir çete lideri mahalledeki mülkleri ele geçirmeye başlar. Ip Man kendi öğrencileri ile mahalleyi koruma görevini üstlenir. Bunun sonucunda da Ip Man ve çete arasındaki sorun ateşlenir ve Ip Man çetenin patronunun yabancı uyruklu Frank olduğunu öğrenir. Çete, işleri daha da kızıştırarak içerisinde hem Ip Man’ın hem de Tin-chi’nin çocuğunun olduğu bir grup öğrenciyi kaçırır. Ancak çetenin şeytani planları medya tarafından afişe edilir ve planları suya düşer. Wilson Yip'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Donnie Yen, Mike Tyson, Patrick Tam (II) yer alıyor.
IP MAN 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Donnie Yen - Yip Man
Mike Tyson - Frank
Patrick Tam - Ma King-sang
Jin Zhang - Cheung Tin-chi
Lynn Hung - Cheung Wing-sing
Kent Cheng - Fatso
Danny Kwok-Kwan Chan - Bruce Lee
Karena Ng - Miss Wong
Meng Lo - Master Law
Ka-Yan Leung - Master Tin
Yu Kang - Master Tam
Siu-Hung Leung - Master Lee
Kai-Chung Cheung - Chui Lek
IP MAN 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ip Man 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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