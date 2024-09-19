Kendi Yolumda filminin konusu ne? Kendi Yolumda filminin oyuncuları kim?
Kendi Yolumda filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kendi Yolumda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kendi Yolumda filminin konusu ne? Kendi Yolumda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kendi Yolumda filminin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Filmin senaristliğini Ali Kobanbay üstleniyor. Peki, Kendi Yolumda filminin konusu ne? Kendi Yolumda filminin oyuncuları kim?
KENDİ YOLUMDA FİLMİNİN KONUSU NE?
Gökhan Özoğuz, Adana’da gittiği tamircide tamirci çırağı Ömer Ali ile tanışır. Ömer Ali’nin kendisine dinlettiği şarkıyı beğenir ve bu işin peşini bırakmamasını söyler. Baskıcı babasının yanında çalışan genç tamirci, Gökhan’a "Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?" diye sorunca Gökhan bu sorudan etkilenir ve arabanın tamirini beklerken uykuya dalar. Komedi ve dramı birleştiği bu filmde Gökhan rüyasında kendini Adana’nın zorlu mahallelerinde büyüyen bir tamirci çırağı olarak görür.
KENDİ YOLUMDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gökhan Özoğuz
Gökçe Bahadır
Tamer Levent
Erkan Can
Ferit Aktuğ
Suzan Aksoy
Okan Çabalar
Tuncer Salman
KENDİ YOLUMDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kendi Yolumda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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