Berlin Kaplanı filminin konusu ne, oyuncuları kim? Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi?

24 Aralık 2022 Cumartesi, 09:42

Berlin Kaplanı, yönetmenliğini Hakan Algül, senaristliğini Ata Demirer'in üstlendiği, 2012 yapımlı bir komedi filmidir.

BERLİN KAPLANI FİLMİNİN KONUSU NE?

Ayhan Kaplan, Berlin’de yaşayan, geçimini boksörlük ve bodyguardlık yaparak sağlayan biridir. Ayhan ve antrenörü Cemal için işler pek yolunda gitmemektedir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.

BERLİN KAPLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer

Tarık Ünlüoğlu

Necati Bilgiç

Mert Aran

Nihal Yalçın

Özlem Türkad

Cemil Özbayer

Carlos Hein

Cengiz Bozkurt

BERLİN KAPLANI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

BERLİN KAPLANI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Berlin Kaplanı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlenmiştir.