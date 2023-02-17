Binici filminin konusu ne, oyuncuları kim?

2017 yılında vizyona giren Binici filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Binici filminin konusu ne? Binici filminin oyuncuları kim? Binici filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:08
Binici filminin konusu ne, oyuncuları kim?
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Binici (The Rider), yönetmenliğini ve senaristliğini Chloé Zhao'nun üstlendiği, 2017 yapımlı bir dram filmidir.

BİNİCİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ölümcül bir kafa travması geçiren genç kovboy, geçirdiği bu zor sürecin ardından kendisini bir kimlik arayışının içinde bulur.

Brady Blackburn, bildiği her şeyi babasından öğrenen genç ve başarılı bir rodeocudur.  Bir rodeo sırasında geçirdiği kaza Brady’nin hayatını tamamen değişecektir. Geçirdiği ölümcül kazanın ardından genç adam, bir an önce ait olduğu yere, atların yanına dönmek istemektedir.

BİNİCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Brady Jandreau

Mooney

Tim Jandreau

BİNİCİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Binici filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlenmiştir.


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