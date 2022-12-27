Karanlık Sular filminin konusu ne, oyuncuları kim?

27 Aralık 2022 Salı, 10:18

Karanlık Sular (The Shallows), yönetmenliğini Jaume Collet-Serra, senaristliğini Anthony Jaswinski'nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir gerilim filmidir.

KARANLIK SULAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Dev bir beyaz köpek balığının saldırısıyla yaralanan ve kıyıya yakın bir kayalığın üstünde mahsur kalan genç sörfçü, kıyıya ulaşmak için köpek balığını atlatmalıdır.

KARANLIK SULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Blake Lively

Oscar Jaenada

Sedona Legge

KARANLIK SULAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Karanlık Sular filminin IMDb puanı 10 6.3 üzerinden olarak belirlenmiştir.