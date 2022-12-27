Karanlık Sular filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2016 yılında vizyona giren Karanlık Sular filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Karanlık Sular filminin konusu ne? Karanlık Sular filminin oyuncuları kim? Karanlık Sular filminin IMDb puanı kaç?
Karanlık Sular (The Shallows), yönetmenliğini Jaume Collet-Serra, senaristliğini Anthony Jaswinski'nin üstlendiği, 2016 yapımlı bir gerilim filmidir.
KARANLIK SULAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Dev bir beyaz köpek balığının saldırısıyla yaralanan ve kıyıya yakın bir kayalığın üstünde mahsur kalan genç sörfçü, kıyıya ulaşmak için köpek balığını atlatmalıdır.
KARANLIK SULAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Blake Lively
Oscar Jaenada
Sedona Legge
KARANLIK SULAR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Karanlık Sular filminin IMDb puanı 10 6.3 üzerinden olarak belirlenmiştir.
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