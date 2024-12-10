Yayınlanma: 10.12.2024 - 20:28

Güncelleme: 10.12.2024 - 20:28

Bir Gece Masalı 15. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları son bölümde neler olduğunu merak ediliyor. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin son bölümünde ne oldu? Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

BİR GECE MASLAI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mahir'in onu düşürdüğü durumla deliye dönen Selim'in köşke gelirken arabasıyla çarptığı kız, Selim'in bütün dünyasını alt üst eder. Geçmişin travmaları geri dönerken Selim kim olduğunu bilmediği bu kızı evine alır.

Mahir ve Canfeza arasındaki durumu öğrenen Sare ise Salih'le el ele verip Mahir ve Canfeza'yı barıştırmaya karar verirler. Dörtlünün kamp macerası iki çift için de sürprizli olacaktır.

Mahir Canfeza'ya karşı yumuşarken; Canfeza Mahir'e hala kırgındır. Ancak Mahir'i canını verecek kadar çok seven Canfeza Selim'in Kürşat'a yaptığı sadakat testinde babasıyla Mahir'in arasında kalır.

BİR GECE MASLAI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Canfeza'nın Mahir için canını ortaya atması Mahir'in içindeki buz dağlarını eritir. Ancak Canfeza Mahir'e kızgındır. Aynı zamanda babasıyla arasında bir şeyler olduğunu da çözmeye başlar. Aradığı cevapları alamayan Canfeza Mahir'in peşine takılarak bir operasyonun ortasına düşer ve umulmadık bir güzelliğe sebep olur.

Ferman'ın gayr-ı meşru bebeği Afetgül köşkte büyük bir yanlış anlamaya neden olur. Saklanan gebelik testi Canfeza'nın sanılır. Kilimciler'in de köşke geçmiş olsun demeye gelmeleriyle köşkte hanımlık savaşları kızışır. Canfeza ve Mahir'e sürpriz bebek kutlaması yapan iki aile ortak bir paydada buluşmak zorunda kalır.