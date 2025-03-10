Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:31

Güncelleme: 10.03.2025 - 23:31

Bir Gece Masalı 25. bölümü ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin tutkunları son bölümde neler olduğunu merak ediliyor. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin son bölümünde ne oldu? Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte ayrıntılar...

BİR GECE MASLAI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gülizar ve Kürşat birlikteliği Yılmaz konağında bomba etkisi yaratır. Henüz bu olayın yankıları atlatılamadan Mahir'in babaannesiyle ilgili öğrendiği bir gerçek onu çılgına çevirir. Mahir bir karar alır. Raşit'in ölümünden beri aranan Selim Allame'nin yerini tespit eden Mahir, büyük bir operasyon gerçekleştirir. Ancak Selim'in yakalanmak üzereyken yaptığı hamle Mahir'i bile şoke eder. Ramazan'ın ilk günü yeni evlerine taşınan Mahir ile Canfeza hayatlarının en mutlu günlerini yaşarken sinsi bir felaket onlara doğru yaklaşmaktadır.

BİR GECE MASALI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mahir'in babası gibi sırtından vurulması bütün aileyi derinden sarsar. Canfeza'nın ikinci kez yaşadığı Mahir'i kaybetme korkusu onun kaygılarını çoğaltır. Halledilmesi gereken bir konu vardır. O da Selim'dir. Kürşat ve Gülizar evlenmekte kararlıdır ama beklenmedik bir hamle nikahlarına engel olur. Ferman ise büyük bir karar verir. Sevde'ye boşanmak istediğini söyler. Herkes kendi hayatıyla meşgulken Süreyya hastanede kocasına verdiği sözü tutmaya karar verir ve ortadan kaybolur.