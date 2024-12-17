Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte son bölümde olanlar...

ATV dizisi Bir Gece Masalı'nın son bölümünde neler olduğu araştırılıyor. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte son bölümde olanlar...

Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte son bölümde olanlar...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 23:39

Bir Gece Masalı 16. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. ATV dizisi Bir Gece Masalı'nın yeni bölümünde neler olduğu takipçileri tarafından merak edildi. Peki, Bir Gece Masalı dizisinin yeni bölümünde ne oldu? İşte son bölümde olanlar...

BİR GECE MASALI'NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Canfeza Mahir'in kendisini soktuğu yalan için Mahir'e çektirirken bir yandan var olma ve iş kurma çabası içine girer. Onun bu uğraşına destek veren isim ise Afet için kaybettiği en önemli kalelerden biridir. Konağa gelen davetsiz misafir Canfeza'nın gazabından nasibini alırken köşkün küçük hanımının kim olduğunu da tüm Yılmaz'lara gösterir. İş uğruna başını derde sokan Canfeza'yı yine Mahir kurtaracaktır. Mahir özür dilememekte direnirken Canfeza'dan uzak kalmak onun için bir işkenceye dönüşür. Ancak Canfeza'nın şüpheleri üzerinden Mahir'le gerilen ilişkisi Canfeza'nın Mahir'in sevgisini sorgulayacağı hale gelir.


Etiketler: #Bir Gece Masalı #ATV #dizi

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