Yayınlanma: 17.12.2024 - 21:09

Güncelleme: 17.12.2024 - 21:09

Uzak Şehir dizisi geçen hafta 5. bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizinin takipçileri ise yeni bölümde neler olacağını merak etti. Peki, Uzak Şehir dizisinin ilk bölümünde ne oldu? Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Sadakat’in Alya’yı vurması ve gerçeğin Alya’dan saklanması beraberinde getirdiği sorunları da çığ gibi büyütmeye başlatır. Cihan annesinin yaptığı hatayı düzeltmeye çalışırken öte yandan da Ecmel, Sadakat ’in açtığı yolu kendi lehine çevirmeye çalışır. Şahin’in babasından öğrendiği gerçek Albora ailesindeki tüm dengeleri değiştirirken bundan zararlı çıkan kim olacaktır? Kardeşliğin anlamı kimin için dürüstlük kimin için ihanet olacaktır?

Alya’nın kendini vuranın kim olduğunu sorgulamaya başlaması Cihan’ı köşeye sıkıştırır ama Sadakat, gerçeği Alya’ya meydan okurcasına itiraf eder; Alya’yı vuran kendisidir. Ve Cihan’a da evlenirse gidip teslim olacağını söyleyerek, Alya ve kendisi arasında bir seçim yapmaya zorlar. Ancak beklenmedik olanla, kararı vermek Cihan’a değil Alya’ya kalacaktır.

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Sadakat, Cihan ve Alya'nın evliliğinden sonra daha acımasız yüzünü Alya'ya göstermeye başladı! Cihan ise karısı ve annesi arasında...