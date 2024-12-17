Yayınlanma: 17.12.2024 - 20:11

Güncelleme: 17.12.2024 - 20:11

Sen Ağlama İstanbul dizisi geçen hafta ilk bölümü ile izleyicisiyle buluştu. Dizinin takipçileri ise yeni bölümde neler olacağını merak etti. Peki, Sen Ağlama İstanbul dizisinin ilk bölümünde ne oldu? Sen Ağlama İstanbul dizisinin yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Genç ve umut dolu bir tıp öğrencisi olan Şehrazat ile sevgilisi Ferhat, ülkenin siyasi olarak geçirdiği en zor günlerde birbirine ölesiye aşık iki gençtir. Gelecek için güzel hayaller kurarken, gerçekleri halka duyurmak için en ön safta mücadele eden Ferhat, haksız yere suçlanarak idama mahkum edilir. Yaşanan bu gelişme iki gencin ve ailelerinin hayatında her şeyi altüst ederken, Şehrazat sevgilisini ölüm cezasından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla bilinen Büyükbey'den yardım ister. Ancak Büyükbey'in aklında bir plan vardır ve yapacağı iyilik karşısında Şehrazat'a bir teklif sunar. Bu teklif sadece Şehrazat'ın değil, Büyükbey'in kızı Şirin'in ve yeğeni Kubat'ın hayatını da kökünden değiştirecek bir sürecin başlangıcı olur.

SEN AĞLAMA İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İstanbul’da geçen ve imkânsız bir aşkı konu alan dizide; tıp fakültesinde okuyan güçlü ve umut dolu genç bir kadın olan Şehrazat, sevgilisi Ferhat’la mutlu bir gelecek hayali kurarken, Ferhat’ın suçsuz yere idama mahkûm edilmesi tüm hayatlarını altüst eder. Şehrazat, sevdiği adamı darağacından kurtarmak için karanlık nüfuzuyla tanınan Büyükbey’den çaresizce yardım ister. Ancak, bilmediği bir gerçek vardır: Büyükbey’in yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz. Büyükbey’in kızı Şirin ve yeğeni Kubat’ın mutsuz evliliği, imparatorluğunu korumak için kurduğu planla birleşince herkesin hayatı kökünden değişecek ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.