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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin son bölümünde ne oldu?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin son bölümünde ne oldu?

30.05.2025 22:13:00
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Haber Merkezi
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Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin son bölümünde ne oldu?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü araştırılıyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü bugün mü?

TRT ekranlarında yayımlanmaya başlayan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümünde neler olacağı ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Bir Zamanlar İstanbul dizisinin yeni bölümü bugün mü? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar İstanbul’un 16. bölümü 30 Mayıs Cuma günü TRT ekranlarında yayımlanacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti... Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okuyan ve öğretmen olmayı amaçlayan Ali’nin hayatı ailesinin silahlı saldırıya uğramasıyla 180 derece değişiyor. Yıllar evvel Ali’nin babasını öldüren ve zaman içerisinde semiren karanlık çete, bu kez Ali’nin ailesinin çocuklarını bile hedef alıyor. Ali için artık, Köroğlu olup zalimin karşısına çıkma vakti... Genç ve başarılı oyuncu Alina Boz ile hayat bulacak olan Seher, kendi yol ayrımlarında Ali ile karşı karşıya geliyor. Münazarada Ali ile tanışan Seher, radyoculuk kariyerini de ilerletiyor. Ancak adalete olan tutkusu, polis babasından gelen ülkeye hizmet bilinci Seher’i bu yeni Köroğlu destanının kahramanı yapacak. Seher, sesi ve cesaretiyle zalimlere savaş açan Ali’nin en büyük destekçisi olacak.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Cihangir Ceyhan - Ali

Alina Boz - Seher

Hüseyin Avni Danyal - Çetin

Murat Daltaban - Kenan

Deniz Celiloğlu - Emin

Kaan Taşaner - Gökhan

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