Cumhuriyet Gazetesi Logo
Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu?

Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu?

30.05.2025 22:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu?

Can Borcu dizisi yeni bölümü ile izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu. Peki, Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu" dizisinin yeni bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CAN BORCU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Herkes, Çınar'ın ardına bile bakmadan çekip gittiğini düşünüyordur. Yasemin ise yıkılmıştır. Kalbi inkar ederken sonunda gerçeği kabullenmek zorunda kalır. Ama aslında bu kayboluş, Ferit'in kurguladığı küçük ama etkili bir oyunun parçasıdır.

Handan ve Mehmet, çocukların eve dönüşüyle her şeyin düzeleceğini umar. Ama aksine her şey biraz daha zorlaşır. Bu kez dersini almıştır ikili; çocukların adımlarını önceden öğrenip kendi hamlelerini ona göre yaparlar.

İlgili Konular: #dizi #yeni bölüm #Can Borcu

İlgili Haberler

Zor Kazanç filminin konusu ne? Zor Kazanç filminin oyuncuları kim?
Zor Kazanç filminin konusu ne? Zor Kazanç filminin oyuncuları kim? Zor Kazanç (Pain & Gain) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zor Kazanç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zor Kazanç filminin konusu ne? Zor Kazanç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kendi Yolumda filminin konusu ne? Kendi Yolumda filminin oyuncuları kim?
Kendi Yolumda filminin konusu ne? Kendi Yolumda filminin oyuncuları kim? Kendi Yolumda filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kendi Yolumda filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kendi Yolumda filminin konusu ne? Kendi Yolumda filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Babamın Hazinesi filminin konusu ne? Babamın Hazinesi filminin oyuncuları kim?
Babamın Hazinesi filminin konusu ne? Babamın Hazinesi filminin oyuncuları kim? Babamın Hazinesi (Jack Mimoun & les secrets de Val Verde) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Babamın Hazinesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Babamın Hazinesi filminin konusu ne? Babamın Hazinesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...