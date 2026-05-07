7.05.2026 12:12:00
Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin konusu ne? Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin oyuncuları kim?

Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin konusu ne? Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin oyuncuları kim?

Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin yönetmen koltuğunda Serkan Acar oturuyor. Filmin senaristliğini  ise Şeyda Delibaşı üstleniyor. Peki, Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin konusu ne? Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK FİLMİNİN KONUSU NE?

Feridun, Cahit ve Tamer, milli piyangoyu kazandıktan sonra köy halkına yardım etmiş ve Feridun hayatının aşkıyla evlenmeye karar vermiştir. Ancak düğün günü Trabzon’da yollar Rum Ortodoks Patriği'nin ziyareti nedeniyle kapatılınca, gelin alma törenine gidemeyen ekip alternatif yollar ararken birbirinden komik ve zorlu maceralara sürüklenir.

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Seymen Aydın

Alay Cihan

Onur Dilber

Ufuk Özdemir

Ümit Beste Kargın

BİZİM HOCA: SIKINTI YOK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bizim Hoca: Sıkıntı Yok filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.

