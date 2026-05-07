TV yayın akışı 7 Mayıs Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

7.05.2026 09:37:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 7 Mayıs Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

7 Mayıs 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 7 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 7 Mayıs Perşembe yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Bizim Hoca: Sıkıntı Yok

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.35 Beni Böyle Sev

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Çizmeli Kedi

22.00 Aston Villa – Nottigham Forest

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ekstra

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

Hayatın Bedeli filminin konusu ne? Hayatın Bedeli filminin oyuncuları kim? Hayatın Bedeli (Rift) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Hayatın Bedeli filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Hayatın Bedeli filminin konusu ne? Hayatın Bedeli filminin oyuncuları kim?
Keskin Köse filminin konusu ne? Keskin Köse filminin oyuncuları kim? Keskin Köse (Sharp Corner) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Keskin Köse filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Keskin Köse filminin konusu ne? Keskin Köse filminin oyuncuları kim?
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Survivor'da eleme potasında kimler var? Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler'de heyecan ödül oyunu ile sürerken, Mavi ve Kırmızı takım haftanın ilk ödülünü kazanmak için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Survivor'da eleme potasında kimler var?