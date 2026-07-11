Bizim Semtin Çocukları filminin yönetmen koltuğunda Hüsnü Hakan Gürtop oturuyor. Filmin senaristliğini Feridun Hocalar üstleniyor. Peki, Bizim Semtin Çocukları filminin konusu ne? Bizim Semtin Çocukları filminin oyuncuları kim?

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yusuf ve Samet birlikte büyümüş, kardeşten öte iki arkadaştır. Her ikisi de ünlü bir gece kulübünde çalışmaktadır. Yusuf kulübün valesi, Samet ise kapıda koruma görevlisidir. İki bıçkın delikanlıdan Yusuf, mahallenin en güzel kızlarından Gizem ile, Samet ise Dicle ile sevgilidir. Gençler ilişkilerine evlilik gözü ile bakmaktadır… Mahallenin kabadayı bozuntusu Hırsız Cevat’ın bu gençleri tuzağa düşürmek için yaptığı kaba kuvvetle olaylar başlar. Cevat’ın amacı valelik yapan Yusuf’a lüks arabaları çaldırmaktır. Ancak Yusuf böyle bir şeye asla yanaşmaz. Bu nedenle Cevat’ın adamları kahvede olay çıkartır ve Samet yaralanır. Hastanede beyin tomografisinin başkasınınkiyle karışması sonucu kankasının ömrünün sonuna gelme ihtimaliyle yıkılan Yusuf, bundan böyle can dostunu son günlerinde mutlu edebilmek için elinden geleni yapacaktır. Cevat’ın kulübe lüks arabasıyla gelmesiyle Yusuf’un kafasında planlar oluşur. Cevat’ın arabasını kaçıran Yusuf, Samet’i alır, Samet’in çılgın halası Nebahat’ın onlara katılması ve arabanın arka koltuğunda içi para dolu çanta bulmasıyla maceralı bir yolculuk başlar.

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ümit Kantarcılar

Gizem Karaca Ekmekçi

Erdi Ünver

Suzan Aksoy

Kemal Kuruçay

Hakan Bilgin

Gözde Ayar

Ömer Başdoğan

Serdal Genç

Hüseyin Elmalıpınar

Neslihan Acar

Ahmet Dursun

Ümit Acar

BİZİM SEMTİN ÇOCUKLARI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bizim Semtin Çocukları filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.