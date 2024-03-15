Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:44

Güncelleme: 15.03.2024 - 10:44

Netflix uzun soluklu antoloji dizisi Black Mirror'un 7. sezonunun gelip gelemyeceği diziseveler tarafından merak ediliyor. 6. sezonu eleştirmenlerden ve seyirciler karışık yorumlar alan dizinin yeni sezonu hakkında ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Black Mirror yeni sezon ne zaman başlayacak? Black Mirror 7. sezon ne zaman?

BLACK MİRROR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2011 yılında yayımlanmaya başlayan antoloji dizisi Black Mirror'ın 7. sezonu 2025 yılında çıkacak.

Netflix’in, “6 yeni hikâye. Black Mirror 2025’te geri dönüyor.” ifadeleri yeni sezonun 6 bölümden oluşacağını ortaya koyuyor.

ESKI SEZONDAN BIR BÖLÜMÜN DEVAMI GELECEK

7. sezona dair şu an için sadece tek bir bölüm hakkında bilgi verildi. Bu da 4. sezondaki "USS Callister" isimli bölümün devamı geleceği yönünde bir açıklama yapıldı. Oldukça sevilen bir bölümün devamının gelecek olması, sezonun eski Black Mirror formatına geri dönebileceğine bir ışık yakıyor.

Yeni gelecek 6 bölümden bir tanesine dair bir takım bilgilere şimdiden sahibiz. Diğer bölümler için de yakın zamanda fragmanlar yayınlanmaya başlayabilir. Şu an Netflix Türkiye'de de sadece tarih duyuru videosu paylaşıldı.