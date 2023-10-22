Blinky Bill: Kahraman Koala filminin konusu ne? Blinky Bill: Kahraman Koala filminin oyuncuları kim?
Blinky Bill: Kahraman Koala (The Blinky Bill Movie) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Blinky Bill: Kahraman Koala filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Blinky Bill: Kahraman Koala filminin konusu ne? Blinky Bill: Kahraman Koala filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Blinky Bill: Kahraman Koala filminin yönetmen koltuğunda Noel Cleary, Deane Taylor ve Alexs Stadermann oturuyor. Senaristliğini Fin Edquist üstleniyor. Peki, Blinky Bill: Kahraman Koala filminin konusu ne? Blinky Bill: Kahraman Koala filminin oyuncuları kim?
BLINKY BILL: KAHRAMAN KOALA FİLMİNİN KONUSU NE?
Genç ve maceraperest bir koala, Avusturalya'nın gün görmemiş vahşi doğasında bir yolculuğa çıkar. Amacı ise kayıp babasını bulmaktır.Bill’in en büyük hayali küçük bir kasaba olan Green Patch'den ayrılıp kaşif babasının izinden gitmektir. Yolda tanıştığı Nutsy ve asabi bir yakalı kertenkele olan Jacko’yla çabucak kader arkadaşı olular. Fakat macerasında yol aldıkça beklemediği yeni hikayelerle karşılaşacaktır. Bakalım Blinky ve arkadaşları Avustralya’nın gün görmemiş vahşi ormanlarında geçen yolculuk sırasında hayatta kalmayı becerebilecekler mi?
BLINKY BILL: KAHRAMAN KOALA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Toni Collette
Ryan Kwanten
David Wenham
Robin McLeavy
Rufus Sewell
Richard Roxburgh
Fin Edquist
Deborah Mailman
Barry Humphries
Barry Otto
Cam Ralph
Billy Birmingham
Tin Pang
Gabrielle Joosten
Alexander Oleshko
Tatyana Lazareva
Linus Wahlgren
Amy Deasismont
Hanna Dorsin
Nam Doh-hyeong
Walter Baele
Tobias Persson
Britt Van Der Borght
Christoffer Nordenrot
Yasmine Garbi
Lee Seon
Arnold Willems
Sa Moon-yeong
Henning Nöhren
Jang Min-hyeok
Christian Hedlund
Charlotte Hamlyn
Adam Fietz
Vladimir Tyagichev
Tuvalisa Rangström
Seok seunghun
Han Bok-hyun
Melker Duberg
BLINKY BILL: KAHRAMAN KOALA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Blinky Bill: Kahraman Koala filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.
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