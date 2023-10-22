Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:48

Güncelleme: 22.10.2023 - 17:48

Blinky Bill: Kahraman Koala filminin yönetmen koltuğunda Noel Cleary, Deane Taylor ve Alexs Stadermann oturuyor. Senaristliğini Fin Edquist üstleniyor. Peki, Blinky Bill: Kahraman Koala filminin konusu ne? Blinky Bill: Kahraman Koala filminin oyuncuları kim?

BLINKY BILL: KAHRAMAN KOALA FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç ve maceraperest bir koala, Avusturalya'nın gün görmemiş vahşi doğasında bir yolculuğa çıkar. Amacı ise kayıp babasını bulmaktır.Bill’in en büyük hayali küçük bir kasaba olan Green Patch'den ayrılıp kaşif babasının izinden gitmektir. Yolda tanıştığı Nutsy ve asabi bir yakalı kertenkele olan Jacko’yla çabucak kader arkadaşı olular. Fakat macerasında yol aldıkça beklemediği yeni hikayelerle karşılaşacaktır. Bakalım Blinky ve arkadaşları Avustralya’nın gün görmemiş vahşi ormanlarında geçen yolculuk sırasında hayatta kalmayı becerebilecekler mi?

BLINKY BILL: KAHRAMAN KOALA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Toni Collette

Ryan Kwanten

David Wenham

Robin McLeavy

Rufus Sewell

Richard Roxburgh

Fin Edquist

Deborah Mailman

Barry Humphries

Barry Otto

Cam Ralph

Billy Birmingham

Tin Pang

Gabrielle Joosten

Alexander Oleshko

Tatyana Lazareva

Linus Wahlgren

Amy Deasismont

Hanna Dorsin

Nam Doh-hyeong

Walter Baele

Tobias Persson

Britt Van Der Borght

Christoffer Nordenrot

Yasmine Garbi

Lee Seon

Arnold Willems

Sa Moon-yeong

Henning Nöhren

Jang Min-hyeok

Christian Hedlund

Charlotte Hamlyn

Adam Fietz

Vladimir Tyagichev

Tuvalisa Rangström

Seok seunghun

Han Bok-hyun

Melker Duberg

BLINKY BILL: KAHRAMAN KOALA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Blinky Bill: Kahraman Koala filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.