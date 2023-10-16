Yayınlanma: 16.10.2023 - 11:09

Güncelleme: 16.10.2023 - 11:09

Jurassıc Park filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filin senaristliğini ise David Koepp ve Michael Crichton üstleniyor. Peki, Jurassıc Park filminin konusu ne? Jurassıc Park filminin oyuncuları kim?

JURASSIC PARK FİLMİNİN KONUSU NE?

Michael Chrichton'ın aynı adlı,çok satan romanından dahi yönetmen Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanan,bütün zamanların en başarılı yapıtlarından birisi olarak tüm Dünya'da izlenme rekorları kıran olağanüstü bir film. 20. yılına özel olarak 2013'te 3 boyutlu olarak tekrar gösterime girmiştir. Mağaralarda yapılan kazı çalışmaları sonucunda dinazorların yaşadığı tarih öncesi çağa ait bazı sivrisinek fosilleri bulunur.Milyarder John Hammond öncülüğündeki bilimadamları,son derece ilginç ve karmaşık testler deneyerek bu sivrisinek fosillerindeki kan örneklerini almayı başarırlar.Dinazorların DNA zinciri bir Afrika kurbasıyla birleştirilerek 65 milyon yıl önce yaşamış bu korkunç yaratıklar yeniden yaratılır.Hammond hükümetten kiraladığı bir adada klonladıkları bu vahşi hayvanlar için elektrikli tellerle çevrili bir hayvanat bahçesi kurmuştur.İhtiyar Hammond,bir hafta sonunda Doktor Allen gibi bazı işinde uzman bilimadamlarını Jurassic Park adını verdiği bu hayvanat bahçesini test ettirmek için adaya getirir. Ancak embiryolarını ele geçirmek isteyen biri, güvenlik sistemini devre dışı bırakınca serbest kalan dinazorlar adada dehşet saçmaya başlar...

JURASSIC PARK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeff Goldblum - Dr. ıan Malcolm

Samuel L. Jackson - Ray Arnold

Laura Dern - Dr. Ellie Sattler

Richard Attenborough - John Hammond

Sam Neill - Dr. Alan Grant

JURASSIC PARK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jurassıc Park filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.