Yayınlanma: 19.10.2023 - 18:05

Güncelleme: 19.10.2023 - 18:05

Kaptan Fantastik filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Matt Ross üstleniyor. Peki, Kaptan Fantastik filminin konusu ne? Kaptan Fantastik filminin oyuncuları kim?

KAPTAN FANTASTİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Ben (Viggo Mortensen) ve Leslie (Trin Miller) 6 çocuklarıyla birlikte şehirlerden ve insanlıktan uzak, ormanlık bir bölgede yaşamaktadır. Ben, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarına ve toplumsal normlara karşıdır. Çocuklarına zorlu doğa şartlarında hayatta kalabilmek için her türlü eğitimi vermişlerdir. Ancak herhangi bir resmi eğitimleri bulunmamaktadır. Bipolar olan Leslie'nin hastaneye yatırılmaya mecbur kalması, sonra da intiharıyla tüm düzenleri alt üst olur. Leslie'nin zengin ve muhafazakar babası Jack (Frank Langella) kızının Hıristiyan töreniyle gömülmesi için ısrarcı olduğunda Ben ve çocukları, Leslie'ye kendi istediği şekilde son görevlerini yapabilmek için, çocukların hiç alışık olmadığı bir dünyada zorlu bir mücadeleye başlayacaktır.

KAPTAN FANTASTİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Viggo Mortensen

Trin Miller

Frank Langella

George MacKay

Annalise Basso

Samantha Isler

Mike Miller

Ralph Q. Smith

Hafid Abdelmoula

Nicholas Hamilton

Shree Crooks

Louis Hobson

Ralph Smith

Hannah Horton

Ben Andrews

Erin Moriarty

Steve Zahn

Missi Pyle

Kathryn Hahn

Charlie Shotwell

KAPTAN FANTASTİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kaptan Fantastik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.