Kaptan Fantastik filminin konusu ne? Kaptan Fantastik filminin oyuncuları kim?
Kaptan Fantastik (Captain Fantastic) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kaptan Fantastik filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kaptan Fantastik filminin konusu ne? Kaptan Fantastik filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kaptan Fantastik filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Matt Ross üstleniyor. Peki, Kaptan Fantastik filminin konusu ne? Kaptan Fantastik filminin oyuncuları kim?
KAPTAN FANTASTİK FİLMİNİN KONUSU NE?
Ben (Viggo Mortensen) ve Leslie (Trin Miller) 6 çocuklarıyla birlikte şehirlerden ve insanlıktan uzak, ormanlık bir bölgede yaşamaktadır. Ben, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarına ve toplumsal normlara karşıdır. Çocuklarına zorlu doğa şartlarında hayatta kalabilmek için her türlü eğitimi vermişlerdir. Ancak herhangi bir resmi eğitimleri bulunmamaktadır. Bipolar olan Leslie'nin hastaneye yatırılmaya mecbur kalması, sonra da intiharıyla tüm düzenleri alt üst olur. Leslie'nin zengin ve muhafazakar babası Jack (Frank Langella) kızının Hıristiyan töreniyle gömülmesi için ısrarcı olduğunda Ben ve çocukları, Leslie'ye kendi istediği şekilde son görevlerini yapabilmek için, çocukların hiç alışık olmadığı bir dünyada zorlu bir mücadeleye başlayacaktır.
KAPTAN FANTASTİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Viggo Mortensen
Trin Miller
Frank Langella
George MacKay
Annalise Basso
Samantha Isler
Mike Miller
Ralph Q. Smith
Hafid Abdelmoula
Nicholas Hamilton
Shree Crooks
Louis Hobson
Ralph Smith
Hannah Horton
Ben Andrews
Erin Moriarty
Steve Zahn
Missi Pyle
Kathryn Hahn
Charlie Shotwell
KAPTAN FANTASTİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kaptan Fantastik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.
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