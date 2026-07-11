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Borderlands filminin konusu ne? Borderlands filminin oyuncuları kim?

Borderlands filminin konusu ne? Borderlands filminin oyuncuları kim?

11.07.2026 20:03:00
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Haber Merkezi
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Borderlands filminin konusu ne? Borderlands filminin oyuncuları kim?

Borderlands filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Borderlands filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Borderlands filminin konusu ne? Borderlands filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
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Borderlands filminin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Filmin senaristliğini Eli Roth ve Joe Crombie üstleniyor. Peki, Borderlands filminin konusu ne? Borderlands filminin oyuncuları kim? 

BORDERLANDS FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyaca ünlü aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan Borderlands, terkedilmiş ve yüzlerce farklı tehlike barındıran Pandora gezegeninde önemli bir hazinenin peşine düşen bir grup avcının hikâyesini anlatıyor.

BORDERLANDS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cate Blanchett

Kevin Hart

Jack Black

Ariana Greenblatt

Florian Munteanu

Jamie Lee Curtis

Haley Bennett

Gina Gershon

Janina Gavankar

Bobby Lee

Edgar Ramirez

BORDERLANDS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Borderlands filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.

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