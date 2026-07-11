Borderlands filminin yönetmen koltuğunda Eli Roth oturuyor. Filmin senaristliğini Eli Roth ve Joe Crombie üstleniyor. Peki, Borderlands filminin konusu ne? Borderlands filminin oyuncuları kim?
BORDERLANDS FİLMİNİN KONUSU NE?
Dünyaca ünlü aynı isimli video oyun serisinden uyarlanan Borderlands, terkedilmiş ve yüzlerce farklı tehlike barındıran Pandora gezegeninde önemli bir hazinenin peşine düşen bir grup avcının hikâyesini anlatıyor.
BORDERLANDS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cate Blanchett
Kevin Hart
Jack Black
Ariana Greenblatt
Florian Munteanu
Jamie Lee Curtis
Haley Bennett
Gina Gershon
Janina Gavankar
Bobby Lee
Edgar Ramirez
BORDERLANDS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Borderlands filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.