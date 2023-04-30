Boyun Eğmeyeceğim filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Boyun Eğmeyeceğim filminin IMDb puanı kaç?

Boyun Eğmeyeceğim filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Boyun Eğmeyeceğim filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Boyun Eğmeyeceğim filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 10:23
Boyun Eğmeyeceğim filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Boyun Eğmeyeceğim filminin IMDb puanı kaç?
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Boyun Eğmeyeceğim (Won't Back Down), yönetmenliğini üstlenen Daniel Barnz'ın, senaristliğinde Brin Hill'le birlikte çalıştığı, 2012 yapımlı bir drama filmidir.

BOYUN EĞMEYECEĞİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Biri öğretmen olan iki kararlı anne, çocuklarının başarısız olan şehir içi okulunu dönüştürmenin yollarını arar. Güçlü ve köklü bir bürokrasi ile karşı karşıya kaldıklarında, çocuklarının eğitiminde ve geleceğinde bir fark yaratmak için her şeyi riske atarlar.

BOYUN EĞMEYECEĞİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Maggie Gyllenhaal

Viola Davis

Oscar Isaac

Rosie Perez

Holly Hunter

BOYUN EĞMEYECEĞİM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Boyun Eğmeyeceğim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.


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