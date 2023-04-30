Boyun Eğmeyeceğim filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Boyun Eğmeyeceğim filminin IMDb puanı kaç?
Boyun Eğmeyeceğim filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Boyun Eğmeyeceğim filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Boyun Eğmeyeceğim filminin IMDb puanı kaç?
Boyun Eğmeyeceğim (Won't Back Down), yönetmenliğini üstlenen Daniel Barnz'ın, senaristliğinde Brin Hill'le birlikte çalıştığı, 2012 yapımlı bir drama filmidir.
BOYUN EĞMEYECEĞİM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Biri öğretmen olan iki kararlı anne, çocuklarının başarısız olan şehir içi okulunu dönüştürmenin yollarını arar. Güçlü ve köklü bir bürokrasi ile karşı karşıya kaldıklarında, çocuklarının eğitiminde ve geleceğinde bir fark yaratmak için her şeyi riske atarlar.
BOYUN EĞMEYECEĞİM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Maggie Gyllenhaal
Viola Davis
Oscar Isaac
Rosie Perez
Holly Hunter
BOYUN EĞMEYECEĞİM FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Boyun Eğmeyeceğim filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlenmiştir.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- İzmir'de yalancı kalabalık!
- Erdoğan ile Fulya Öztürk arasındaki diyalog gündem oldu
- Kılıçdaroğlu'ndan milyonlara müjde
- Konda anketinde çok çarpıcı bulgular... Kıran kırana!
- Eski MHP il yöneticisi Ferhat Özcan öldürüldü
- Ali Şansalan'ın Beşiktaş ve Galatasaray karnesi...
- Kaftancıoğlu 'Son kez uyarıyorum' diyerek paylaştı...
- Erdoğan İzmir'de muhalefete hakaret etti
- Bakan Bilgin'den asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Cumhur'un kalesinde tarihi görüntüler...