Yayınlanma: 13.12.2023 - 21:14

Güncelleme: 13.12.2023 - 21:14

Brooklyn Nine-Nine dizisinin oyuncularından Andre Braugher'in hayatını kaybetmesinin ardından dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sevilen komedi dizisinin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Brooklyn Nine-Nine dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Brooklyn Nine-Nine dizisi nerede yayımlanıyor?

BROOKLYN NİNE-NİNE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Brooklyn Nine-Nine, polisiye komedi tarzında Amerikan yapımı bir televizyon dizisidir. ABD'de Fox tarafından yayınlanmaktadır. Dizi New York Polisi'nin Brooklyn'deki kurgusal 99. Bölge Karakolu'ndaki dedektiflerinin ve yeni atanan polis şefinin başından geçen olayları konu alır.

BROOKLYN NİNE-NİNE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Andy Samberg

Terry Crews

Melissa Fumero

Stephanie Beatriz

Andre Braugher

Chelsea Peretti

Fred Armisen

Dirk Blocker

Nathan Clarkson

Joe Lo Truglio

Joel McKinnon Miller

Jacquie Barnbrook

Akiva Schaffer

Carie Kawa

Jason Mantzoukas

BROOKLYN NİNE-NİNE DİZİSİ FİNAL YAPTI MI?

6. sezondan itibaren NBC kanalına geçen dizi, 7. sezon yayınlanmadan 8. sezonunun onayını almıştır. 8. sezon dizinin son sezonudur.