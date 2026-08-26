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Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım
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Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım

26.08.2026 12:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım

Hafta sonunu evde film ve dizi keyfi yaparak geçirmek isteyenler için dijital platformlarda öne çıkan yapımları derledik. Netflix Türkiye'nin son haftalık listesinde farklı türlerden dikkat çeken yapımlar yer alırken, özellikle gerilim, romantik komedi, aksiyon ve drama seven izleyiciler için birbirinden farklı seçenekler öne çıkıyor.

Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım

1. DON’T SAY GOOD LUCK

Gerilim ve gizem türünü sevenler için Don’t Say Good Luck, hafta sonu izleme listesine eklenebilecek seçeneklerden biri. Netflix Türkiye'nin haftalık listesinde öne çıkan film, merak unsurunu canlı tutan hikâyesiyle tek oturuşta film izlemek isteyenlere hitap ediyor.

Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım

2. I WİLL FİND YOU

Gizem ve gerilim sevenler için öne çıkan I Will Find You, Netflix Türkiye'nin güncel en çok izlenen dizileri arasında bulunuyor. Sürükleyici hikâyesi ve bölüm sonlarında merak duygusunu canlı tutan yapısıyla hafta sonu dizi maratonu yapmak isteyenler için değerlendirilebilir.

Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım

3. THE LAST HOUSE

Gerilim ve gizem sevenlerin radarına girebilecek The Last House, Netflix Türkiye'nin 10-16 Ağustos haftasındaki film listesinin ilk sırasında yer aldı.

Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım

4. EDGE OF TOMORROW

Bilim kurgu ve aksiyon sevenler için öne çıkan Edge of Tomorrow, Netflix Türkiye'nin aynı haftaki film Top 10 listesinde dördüncü sırada bulunuyor. Zaman döngüsü fikrini aksiyonla birleştiren yapım, tempolu bir hafta sonu filmi arayanlar için iyi bir alternatif.

Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım

5. ANORA

Daha farklı bir sinema deneyimi arayanlar için Anora da listenin dikkat çeken yapımları arasında. Film, Netflix Türkiye'nin 10-16 Ağustos haftasındaki Top 10 film listesinde yedinci sırada yer aldı.

İlgili Konular: #Netflix #dizi #The Last House

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