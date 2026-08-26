Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım

1. DON’T SAY GOOD LUCK Gerilim ve gizem türünü sevenler için Don’t Say Good Luck, hafta sonu izleme listesine eklenebilecek seçeneklerden biri. Netflix Türkiye'nin haftalık listesinde öne çıkan film, merak unsurunu canlı tutan hikâyesiyle tek oturuşta film izlemek isteyenlere hitap ediyor.

2. I WİLL FİND YOU Gizem ve gerilim sevenler için öne çıkan I Will Find You, Netflix Türkiye'nin güncel en çok izlenen dizileri arasında bulunuyor. Sürükleyici hikâyesi ve bölüm sonlarında merak duygusunu canlı tutan yapısıyla hafta sonu dizi maratonu yapmak isteyenler için değerlendirilebilir.

3. THE LAST HOUSE Gerilim ve gizem sevenlerin radarına girebilecek The Last House, Netflix Türkiye'nin 10-16 Ağustos haftasındaki film listesinin ilk sırasında yer aldı.

4. EDGE OF TOMORROW Bilim kurgu ve aksiyon sevenler için öne çıkan Edge of Tomorrow, Netflix Türkiye'nin aynı haftaki film Top 10 listesinde dördüncü sırada bulunuyor. Zaman döngüsü fikrini aksiyonla birleştiren yapım, tempolu bir hafta sonu filmi arayanlar için iyi bir alternatif.