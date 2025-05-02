Yayınlanma: 02.05.2025 - 23:41

Güncelleme: 02.05.2025 - 23:41

Bugonia filminin yönetmen koltuğunda Yorgos Lanthimos oturuyor. Filmin senaristliğini Will Tracy üstleniyor. Bugonia filminin ne zaman vizyona gireceği ise merak ediliyor. Peki, Bugonia filminin konusu ne, oyuncuları kim? Bugonia filmi ne zaman vizyona girecek? İşte ayrıntılar...

BUGONIA FİLMİNİN KONUSU NE?

Gerçeklerin farkına varan bir genç adam, bir uzaylı istilasının parçası olduğuna inandığı bir iş adamını yakalar ve ona işkence eder. Esir alan adam, ona sadık kız arkadaşı, iş adamı ve bir dedektif arasında zeka oyunları başlar.

BUGONIA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias ve Alicia Silverstone gibi isimler filmin kadrosunda yer alıyor.

BUGONIA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Bugonia filminin 31 Ekim itibarıyla ABD genelinde yaygın gösterime girmesi bekleniyor.