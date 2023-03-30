Bugün Aslında Dündü filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bugün Aslında Dündü filminin IMDb puanı kaç?
Bugün Aslında Dündü filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Bugün Aslında Dündü filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Bugün Aslında Dündü filminin IMDb puanı kaç?
Bugün Aslında Dündü (Groundhog Day), yönetmenliğini ve senaristliğini Harold Ramis'in üstlendiği, 1993 yapımlı bir komedi filmidir.
BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, aynı günü tekrar tekrar yaşamak zorunda kalan hava durumu sunucusu Phil Connors’un maceralarını konu alıyor.
Bir hava durumu sunucusu olan Phil Connors, hava durumu ile ilgili özel bir hikaye yapmak üzere küçük bir kasabaya yollanır. Artık görevin dördüncü yılındadır ve bu durumdan duyduğu mutsuzluğu saklayamayacak hale gelmiştir. Kasabadaki korkunç hava durumundan dolayı bir türlü buradan ayrılamayan Phil, sürekli aynı günü yaşayıp durmaktadır.
BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bill Murray
Andie MacDowell
Chris Elliott
Stephen Tobolowsky
Brian Doyle-Murray
BUGÜN ASLINDA DÜNDÜ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bugün Aslında Dündü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.
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