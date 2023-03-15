Karanlık Zihinler filminin konusu ne, ne zaman çekildi? Karanlık Zihinler filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 10:24

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 10:24

Karanlık Zihinler (The Darkest Minds), yönetmenliğini Jennifer Yuh Nelson'ın yaptığı, Chad Hodge tarafından yazılan 2018 ABD yapımı distopik bilim kurgu/aksiyon filmidir. Alexandra Bracken'ın aynı isimli romanından uyarlanmış bir filmdir. İşte, Karanlık Zihinler filmine dair merak edilenler...

KARANLIK ZİHİNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gizemli bir şekilde süper güçler elde ettikten sonra hükûmetten kaçan bir grup çocuğun ve gencin öyküsü anlatılıyor.

KARANLIK ZİHİNLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Amandla Stenberg - Ruby Daly

Harris Dickinson - Liam

Skyland Brooks - Chubs

Miya Cech - Zu

Mandy Moore - Cate

Gwendoline Christie - Lady Jane

Bradley Whitford - President Gray

Patrick Gibson - Clancy Gray

Mark O'Brion - Rob

Golden Brooks - Molly Daly

Wallace Langham - Dr. Viceroy

Wade Williams - The Captain

Catherine Dyer - Principal

Lidya Jewett - 10 Year Old Ruby

KARANLIK ZİHİNLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

2018 yılında vizyona giren Karanlık Zihinler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.



