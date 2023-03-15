Karanlık Zihinler filminin konusu ne, ne zaman çekildi? Karanlık Zihinler filmi oyuncuları kimler?
Karanlık Zihinler filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Filmseverler film ile ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, Karanlık Zihinler filminin konusu ne, ne zaman çekildi? Karanlık Zihinler filmi oyuncuları kimler?
Karanlık Zihinler (The Darkest Minds), yönetmenliğini Jennifer Yuh Nelson'ın yaptığı, Chad Hodge tarafından yazılan 2018 ABD yapımı distopik bilim kurgu/aksiyon filmidir. Alexandra Bracken'ın aynı isimli romanından uyarlanmış bir filmdir. İşte, Karanlık Zihinler filmine dair merak edilenler...
KARANLIK ZİHİNLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
Gizemli bir şekilde süper güçler elde ettikten sonra hükûmetten kaçan bir grup çocuğun ve gencin öyküsü anlatılıyor.
KARANLIK ZİHİNLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Amandla Stenberg - Ruby Daly
Harris Dickinson - Liam
Skyland Brooks - Chubs
Miya Cech - Zu
Mandy Moore - Cate
Gwendoline Christie - Lady Jane
Bradley Whitford - President Gray
Patrick Gibson - Clancy Gray
Mark O'Brion - Rob
Golden Brooks - Molly Daly
Wallace Langham - Dr. Viceroy
Wade Williams - The Captain
Catherine Dyer - Principal
Lidya Jewett - 10 Year Old Ruby
KARANLIK ZİHİNLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
2018 yılında vizyona giren Karanlık Zihinler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlenmiştir.
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