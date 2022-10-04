Kara Bela filminin konusu nedir? Kara Bela filminin oyuncuları kim? Kara Bela filmi nerede çekildi?
Kara Bela filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Kara Bela filminin konusu nedir? Kara Bela filminin oyuncuları kim? Kara Bela filmi nerede çekildi?
Kara Bela filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak'ın üstlenirken, başrollerinde ise Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil bulunuyor.
KARA BELA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?,
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni, yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Gaziantep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.
KARA BELA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Filmin oyuncu kadrosunda ise; Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri yer almakta.
KARA BELA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kara Bela filminin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana’da yapıldı.
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