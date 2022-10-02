Yerçekimi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Yerçekimi filminin IMDb puanı kaç?

02 Ekim 2022 Pazar, 11:52

Yönetmenliğini Alfonso Cuarón'un yaptığı, bilimkurgu gerilim ve dram türündeki Yerçekimi filmi, 2013 ABD-Birleşik Krallık ortak yapımı üç boyutlu filmdir. Filmin başrollerini ise usta oyuncu Sandra Bullock ve George Clooney paylaşıyor. İşte, filme dair başlıca merak edilenlerin cevabı...

YERÇEKİMİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dr. Ryan Stone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Matt Kowalsky'nin yönetimindeki mekikte ilk uzay yolculuğuna çıkar. Herşey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki bilim insanı uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla başbaşadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, üstelik var olan sınırlı oksijenleri de gitgide tükenmektedir. İkili eve, dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?

YERÇEKİMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sandra Bullock - Dr. Ryan Stone

George Clooney - Teğmen Matt Kowalski

Ed Harris - Houston'daki kontrol merkezindeki görevli

Orto Ignatiussen - Aningaaq

Paul Sharma - Shariff Dasari

Amy Warren - Explorer'ın kaptanı

Basher Savage - Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kaptanı

YERÇEKİMİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 7.7/10 olarak karşımıza çıkıyor. Yerçekimi, ilk gösterimini 28 Ağustos 2013 günü, açılış filmi sıfatıyla 70. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yaptı.

Üç gün sonra, Telluride Film Festivali'nde ise Kuzey Amerika galası gerçekleştiren film; ABD ve Kanada'da geniş çaplı olarak 4 Ekim 2013 tarihinde gösterime girdi. 86. Akademi Ödülleri'nde yedi, 67. BAFTA Ödülleri'nde ise altı dalda ödül kazandı. 100 milyon dolar bütçe ile çekilen filmin hasılatı 716.4 milyon dolar oldu.