Yayınlanma: 18.03.2025 - 00:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 00:00

Büyük Yem filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Tony Gilroy, Andrew Scheinman, Adam Scheinman üstleniyor. Peki, Büyük Yem filminin konusu ne? Büyük Yem filminin oyuncuları kim?

BÜYÜK YEM FİLMİNİN KONUSU NE?

Alvin Dean Sanders durumu anlayamıyordu. Küçük çapta hırsızlıktan giydiği hükmün, neden bir anda dosyalardan silindiğini bilmiyordu. Ya da neden ortalıkta dolaşan $11.500 gibi büyük bir parayı bir anda kucağında bulduğunu.

Alvin, elektronik bir alet sayesinde, hükümetin bir katili yakalamak için yaptığı plandaki yem olduğundan habersizdi. Ama şüpheleri gitgide artıyordu.

BÜYÜK YEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jamie Foxx

Kimberly Elise

David Morse

Jamie Kennedy

Mike Epps

Neil Crone

Jeffrey Donovan

Nestor Serrano

David Paymer

Kirk Acevedo

Tia Texada

Doug Hutchison

Megan Dodds

Robert Pastorelli

Matthew Witherly

BÜYÜK YEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Büyük Yem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.