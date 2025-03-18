Büyük Yem filminin konusu ne? Büyük Yem filminin oyuncuları kim?
Büyük Yem (Bait) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Büyük Yem filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Büyük Yem filminin konusu ne? Büyük Yem filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Büyük Yem filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini Tony Gilroy, Andrew Scheinman, Adam Scheinman üstleniyor. Peki, Büyük Yem filminin konusu ne? Büyük Yem filminin oyuncuları kim?
BÜYÜK YEM FİLMİNİN KONUSU NE?
Alvin Dean Sanders durumu anlayamıyordu. Küçük çapta hırsızlıktan giydiği hükmün, neden bir anda dosyalardan silindiğini bilmiyordu. Ya da neden ortalıkta dolaşan $11.500 gibi büyük bir parayı bir anda kucağında bulduğunu.
Alvin, elektronik bir alet sayesinde, hükümetin bir katili yakalamak için yaptığı plandaki yem olduğundan habersizdi. Ama şüpheleri gitgide artıyordu.
BÜYÜK YEM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jamie Foxx
Kimberly Elise
David Morse
Jamie Kennedy
Mike Epps
Neil Crone
Jeffrey Donovan
Nestor Serrano
David Paymer
Kirk Acevedo
Tia Texada
Doug Hutchison
Megan Dodds
Robert Pastorelli
Matthew Witherly
BÜYÜK YEM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Büyük Yem filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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