Yayınlanma: 03.12.2023 - 21:43

Güncelleme: 03.12.2023 - 21:43

Altın Kafes dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor. Senaryosu Rahşan Çiğdem İnan’a ait dizinin yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu üstleniyor. Peki, Altın Kafes dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Altın Kafes dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?

ALTIN KAFES DİZİSİNİN KONUSU NE?

Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin okulunda öğretmen olarak görev yapmaktadır. Kız kardeşi Berna ailenin verdiği bursla okuduğundan Zeynep, kendini onlara borçlu hissetmekte, Beyoğlu Vakfı'nda da gönüllü olarak çalışmaktadır. Vakfın bir organizasyonunda Beyoğlu ailesinin veliahdı Onur Beyoğlu'na düzenlenen bir suikasti engellemesiyle tetiklenen olaylar zinciri onu bu karizmatik adamla yakınlaştıracak, nikah masasına dek götürecektir. Eşi öldükten sonra hiçbir kadınla ilgilenmeyen Onur'un Zeynep'le evliliği şaşkınlıkla karşılanır. Onur, Zeynep'in etrafındaki herkesten farklı olmasından ve içten davranışlarından etkilenmektedir etkilenmesine ama Zeynep'in Onur ve ailesi hakkında bilmediği büyük sırlar vardır. Herkesin birbirine geçmişin acılarıyla bağlı olduğu bu evde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zeynep ve Onur altın bir kafese dönüşen bu evde aşkları için mücadele etmek zorunda kalacaklardır.

ALTIN KAFES DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aytaç Şaşmaz Onur

Şifa Nur Gül - Zeynep

Ebru Cündübeyoğlu - Nalan

Hayal Köseoğlu - Ahu

Hilmi Cem İntepe - Cihan

Murat Kılıç - Ayhan

Kaan Turgut - Kenan

Sümeyra Koç - Alara

Eda Nur Gülbudak - Berna

Buse Orcan - Şeniz

Gurur Çiçekoğlu - Hikmet

Cansu Mumcu - Şule

Ali Kayra Kul - Kaan

Aksel Yılmaz - Alper

Sacide Taşaner - Zümrüt

ALTIN KAFES DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?

Altın Kafes dizisi, Kore yapımı "The Last Empress" adlı diziden uyarlandı.

ALTIN KAFES DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Altın Kafes dizisi atv ekranlarında yayımlanacak.

ALTIN KAFES DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANMAYA BAŞLAYACAK?

atv'nin yeni dizisi Altın Kafes'in ilk bölümü 3 Aralık Pazar günü yayımlandı.