Altın Kafes dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Altın Kafes dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Altın Kafes dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. atv ekranlarının yeni dizisi Altın Kafes'in ne zaman yayımlanmaya başlayacağı konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Altın Kafes dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Altın Kafes dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
Altın Kafes dizisinin yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor. Senaryosu Rahşan Çiğdem İnan’a ait dizinin yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu üstleniyor. Peki, Altın Kafes dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Altın Kafes dizisi ne zaman ve nerede yayımlanacak?
ALTIN KAFES DİZİSİNİN KONUSU NE?
Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden olan Beyoğlu ailesinin okulunda öğretmen olarak görev yapmaktadır. Kız kardeşi Berna ailenin verdiği bursla okuduğundan Zeynep, kendini onlara borçlu hissetmekte, Beyoğlu Vakfı'nda da gönüllü olarak çalışmaktadır. Vakfın bir organizasyonunda Beyoğlu ailesinin veliahdı Onur Beyoğlu'na düzenlenen bir suikasti engellemesiyle tetiklenen olaylar zinciri onu bu karizmatik adamla yakınlaştıracak, nikah masasına dek götürecektir. Eşi öldükten sonra hiçbir kadınla ilgilenmeyen Onur'un Zeynep'le evliliği şaşkınlıkla karşılanır. Onur, Zeynep'in etrafındaki herkesten farklı olmasından ve içten davranışlarından etkilenmektedir etkilenmesine ama Zeynep'in Onur ve ailesi hakkında bilmediği büyük sırlar vardır. Herkesin birbirine geçmişin acılarıyla bağlı olduğu bu evde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Zeynep ve Onur altın bir kafese dönüşen bu evde aşkları için mücadele etmek zorunda kalacaklardır.
ALTIN KAFES DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Aytaç Şaşmaz Onur
Şifa Nur Gül - Zeynep
Ebru Cündübeyoğlu - Nalan
Hayal Köseoğlu - Ahu
Hilmi Cem İntepe - Cihan
Murat Kılıç - Ayhan
Kaan Turgut - Kenan
Sümeyra Koç - Alara
Eda Nur Gülbudak - Berna
Buse Orcan - Şeniz
Gurur Çiçekoğlu - Hikmet
Cansu Mumcu - Şule
Ali Kayra Kul - Kaan
Aksel Yılmaz - Alper
Sacide Taşaner - Zümrüt
ALTIN KAFES DİZİSİ NEREDEN UYARLANDI?
Altın Kafes dizisi, Kore yapımı "The Last Empress" adlı diziden uyarlandı.
ALTIN KAFES DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Altın Kafes dizisi atv ekranlarında yayımlanacak.
ALTIN KAFES DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANMAYA BAŞLAYACAK?
atv'nin yeni dizisi Altın Kafes'in ilk bölümü 3 Aralık Pazar günü yayımlandı.
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