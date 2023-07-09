Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:22

Güncelleme: 09.07.2023 - 11:22

Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filminin yönetmen koltuğunda Steve Martino ve Mike Thurmeier oturuyor. Senaristliğini ise Michael Berg ve Jason Fuchs üstleniyor. Peki, Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filminin konusu ne, oyuncuları kim? Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filmini kimler seslendiriyor?

BUZ DEVRİ 4: KITALAR KAYIYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor (Ice Age: Continental Drift); Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!

BUZ DEVRİ 4: KITALAR KAYIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

John Leguizamo - Sid

Ray Romano - Manfred

Nicki Minaj - Steffie

Keke Palmer - Şeftali

Denis Leary - Diego

Chris Wedge - Scrat

Jennifer Lopez - Shira

Drake - Ethan

Peter Dinklage - Kaptan Kart

Josh Gad - Louis

Wanda Sykes - Granny

Queen Latifah - Ellie

Simon Pegg - Buck

Josh Peck - Eddie

Seann William Scott - Crash

Nick Frost - Flynn

Karen Disher - Scratte

Rebel Wilson - Raz

Alan Tudyk - Hunky Siren, Milton

Heather Morris - Katie

Kunal Nayyar - Gupta

Alexandra Romano - Megan

Ben Gleib - Marshall

Eddie Sotelo - Fungus Amca

BUZ DEVRİ 4: KITALAR KAYIYOR FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?

Ahmet Taşar - Eddie

Özge Çatıkkaş - Katie

Fatoş Ceylan - Eunice

Murat Aydın - Milton

Gökçe Özyol - Flynn

Çağlar Çorumlu - Gupta

Emrullah Uzun - Ethan

Aydoğan Temel - Squint

Ecem Uzun - Şeftali

Hakan Altuntaş - Silas

Fatih Özacun - Kaptan Kart

Didem Atlıhan - Raz

Buğra Gülsoy - Marshall

BUZ DEVRİ 4: KITALAR KAYIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.