Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filminin konusu ne, oyuncuları kim? Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filmini kimler seslendiriyor?
Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor (Ice Age: Continental Drift) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filmi gerçek hayattan mı uyarlandı? İşte ayrıntılar...
Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filminin yönetmen koltuğunda Steve Martino ve Mike Thurmeier oturuyor. Senaristliğini ise Michael Berg ve Jason Fuchs üstleniyor. Peki, Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filminin konusu ne, oyuncuları kim? Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filmini kimler seslendiriyor?
BUZ DEVRİ 4: KITALAR KAYIYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor (Ice Age: Continental Drift); Manny, Diego ve Sid'in, kendilerini diğerlerinden ayıran afetten sonra sürüklendikleri bir kıtada başlarına gelenleri beyazperdeye taşıyor. Bir buzdağından derme çatma bir gemi yapan kahramanlarımızın maceralarla dolu epik deniz seferi böyle başlıyor. Manny ve arkadaşlarını bu yeni dünyada egzotik deniz canavarları ve acımasız korsanlar da bekliyor. Tarih öncesi sincap Scrat ise bildiğiniz gibi, lanetli palamudu onu nereye sürüklerse oraya gidiyor!
BUZ DEVRİ 4: KITALAR KAYIYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
John Leguizamo - Sid
Ray Romano - Manfred
Nicki Minaj - Steffie
Keke Palmer - Şeftali
Denis Leary - Diego
Chris Wedge - Scrat
Jennifer Lopez - Shira
Drake - Ethan
Peter Dinklage - Kaptan Kart
Josh Gad - Louis
Wanda Sykes - Granny
Queen Latifah - Ellie
Simon Pegg - Buck
Josh Peck - Eddie
Seann William Scott - Crash
Nick Frost - Flynn
Karen Disher - Scratte
Rebel Wilson - Raz
Alan Tudyk - Hunky Siren, Milton
Heather Morris - Katie
Kunal Nayyar - Gupta
Alexandra Romano - Megan
Ben Gleib - Marshall
Eddie Sotelo - Fungus Amca
BUZ DEVRİ 4: KITALAR KAYIYOR FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?
Ahmet Taşar - Eddie
Özge Çatıkkaş - Katie
Fatoş Ceylan - Eunice
Murat Aydın - Milton
Gökçe Özyol - Flynn
Çağlar Çorumlu - Gupta
Emrullah Uzun - Ethan
Aydoğan Temel - Squint
Ecem Uzun - Şeftali
Hakan Altuntaş - Silas
Fatih Özacun - Kaptan Kart
Didem Atlıhan - Raz
Buğra Gülsoy - Marshall
BUZ DEVRİ 4: KITALAR KAYIYOR FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Buz Devri 4: Kıtalar Kayıyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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