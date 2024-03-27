Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:28

Güncelleme: 27.03.2024 - 14:28

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Filmin senaristliğini Joby Harold, Lionel Wigram ve Guy Ritchie üstleniyor. Peki, Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin konusu ne? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin oyuncuları kim?

GİZLİ ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?

Londra sokaklarında büyümüş Arthur (Charlie Hunnam), saplandığı yerden efsanevi kılıç Excalibur'u çıkarana dek kral soyundan olduğunu hiç bilmemiştir. Ancak iş kılıcı çıkarmakta değil, doğru kullanmayı bilmektedir. Krala isyan eden bir gruba katılan Arthur, ailesini öldürerek tahta çıkan acımasız Vortigern'i (Jude Law) alt etmeye çalışacaktır.

GİZLİ ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlie Hunnam

Jude Law

Astrid Berges-Frisbey

Djimon Hounsou

Eric Bana

Aidan Gillen

Mark Preston

Michael McElhatton

Geoff Bell

Freddie Fox

David Beckham

Hermione Corfield

Mikael Persbrandt

Annabelle Wallis

Katie McGrath

Georgina Campbell

Johnny Lynch

Poppy Delevingne

Eline Powell

GİZLİ ÇAĞRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.