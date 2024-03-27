Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin konusu ne? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin oyuncuları kim?
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (King Arthur: Legend of the Sword) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin konusu ne? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Filmin senaristliğini Joby Harold, Lionel Wigram ve Guy Ritchie üstleniyor. Peki, Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin konusu ne? Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin oyuncuları kim?
GİZLİ ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?
Londra sokaklarında büyümüş Arthur (Charlie Hunnam), saplandığı yerden efsanevi kılıç Excalibur'u çıkarana dek kral soyundan olduğunu hiç bilmemiştir. Ancak iş kılıcı çıkarmakta değil, doğru kullanmayı bilmektedir. Krala isyan eden bir gruba katılan Arthur, ailesini öldürerek tahta çıkan acımasız Vortigern'i (Jude Law) alt etmeye çalışacaktır.
GİZLİ ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Charlie Hunnam
Jude Law
Astrid Berges-Frisbey
Djimon Hounsou
Eric Bana
Aidan Gillen
Mark Preston
Michael McElhatton
Geoff Bell
Freddie Fox
David Beckham
Hermione Corfield
Mikael Persbrandt
Annabelle Wallis
Katie McGrath
Georgina Campbell
Johnny Lynch
Poppy Delevingne
Eline Powell
GİZLİ ÇAĞRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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