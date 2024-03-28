Yayınlanma: 28.03.2024 - 19:33

Güncelleme: 28.03.2024 - 19:33

Silici filminin yönetmen koltuğunda Chuck Russell oturuyor. Filmin senaristliğini Tony Puryear ve Walon Green üstleniyor. Peki, Silici filminin konusu ne? Silici filminin oyuncuları kim?

SİLİCİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Arnold Schwarzenegger'ın bir tanık koruma programında görev aldığı aksiyon filmi "Silici", 1996 yılına ait bir yapım. John Kruger (Arnold Schwarzenegger), 'Silici' rumuzuyla teşkilatta bilinir. Bu tanık koruma operatörünün görevi, tanıkların zarar görmemesi için onların geçmişlerini temizlemek ve onlara, yeni hayatlarında sürdürecekleri yeni kimlikler bulmaktır. Bir gün, korumak zorunda olduğu güzel bir kadın olan Lee Cullen (Vanessa Williams) ile başları bir hayli belaya girecektir. Çünkü Yüksek teknoloji silahları ihalesinde hükümet yetkililerinin de karıştığı bir yolsuzluğa şahit olan Cullen'ın peşine düşen karanlık güçler, Kruger’a karşı yüksek teknolojili silahların yanısıra, tanık koruma programından bir haini de ileri süreceklerdir. Ancak "Silici" kolay lokma olmayacaktır ve sonuna kadar güzel tanığını koruyup kollayacaktır.

SİLİCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Arnold Schwarzenegger - U. S. Marshal

James Caan - U.S. Marshal Robert Deguerin

Vanessa Williams - Lee Cullen

James Coburn - WitSec Chief Beller

Mark Rolston - J. Scar

Robert Pastorelli - Johnny Casteleone

Tommy J. Huff - Somes

Robert Miranda - Frediano

Joe Viterelli - Tony Two-Toes

Steven Ford - Knoland

Danny Nucci - WitSec Deputy Monroe

Gerry Becker - Morehart

Olek Krupa - Sergei Ivanovich Petrofsky

James Cromwell - William Donohue

Tony Longo - Little Mike

John Slattery - FBI Ajanı Corman

Nick Chinlund - WitSec Ajan Calderon

SİLİCİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Silici filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.