Silici filminin konusu ne? Silici filminin oyuncuları kim?
Silici (Eraser) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Silici filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Silici filminin konusu ne? Silici filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Silici filminin yönetmen koltuğunda Chuck Russell oturuyor. Filmin senaristliğini Tony Puryear ve Walon Green üstleniyor. Peki, Silici filminin konusu ne? Silici filminin oyuncuları kim?
SİLİCİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Arnold Schwarzenegger'ın bir tanık koruma programında görev aldığı aksiyon filmi "Silici", 1996 yılına ait bir yapım. John Kruger (Arnold Schwarzenegger), 'Silici' rumuzuyla teşkilatta bilinir. Bu tanık koruma operatörünün görevi, tanıkların zarar görmemesi için onların geçmişlerini temizlemek ve onlara, yeni hayatlarında sürdürecekleri yeni kimlikler bulmaktır. Bir gün, korumak zorunda olduğu güzel bir kadın olan Lee Cullen (Vanessa Williams) ile başları bir hayli belaya girecektir. Çünkü Yüksek teknoloji silahları ihalesinde hükümet yetkililerinin de karıştığı bir yolsuzluğa şahit olan Cullen'ın peşine düşen karanlık güçler, Kruger’a karşı yüksek teknolojili silahların yanısıra, tanık koruma programından bir haini de ileri süreceklerdir. Ancak "Silici" kolay lokma olmayacaktır ve sonuna kadar güzel tanığını koruyup kollayacaktır.
SİLİCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Arnold Schwarzenegger - U. S. Marshal
James Caan - U.S. Marshal Robert Deguerin
Vanessa Williams - Lee Cullen
James Coburn - WitSec Chief Beller
Mark Rolston - J. Scar
Robert Pastorelli - Johnny Casteleone
Tommy J. Huff - Somes
Robert Miranda - Frediano
Joe Viterelli - Tony Two-Toes
Steven Ford - Knoland
Danny Nucci - WitSec Deputy Monroe
Gerry Becker - Morehart
Olek Krupa - Sergei Ivanovich Petrofsky
James Cromwell - William Donohue
Tony Longo - Little Mike
John Slattery - FBI Ajanı Corman
Nick Chinlund - WitSec Ajan Calderon
SİLİCİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Silici filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.
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