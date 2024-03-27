Gizli Çağrı filminin konusu ne? Gizli Çağrı filminin oyuncuları kim?
Gizli Çağrı (Acil Arama/The Call) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gizli Çağrı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gizli Çağrı filminin konusu ne? Gizli Çağrı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gizli Çağrı filminin yönetmen koltuğunda Brad Anderson oturuyor. Filmin senaristliğini Jon Bokenkamp ve Richard D'Ovidio üstleniyor. Peki, Gizli Çağrı filminin konusu ne? Gizli Çağrı filminin oyuncuları kim?
GİZLİ ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?
Jordan, 911 Acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan genç bir kız sesi evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Jordan ekipler evi tespit edip, kızı kurtarıncaya kadar, telefonda katili oyalamaya ve ikan etmeye çalışan Jordan başarısız olur. Genç kız ölür; dahası birbirini takip eden olayların bir seri katil işi olduğu ortaya çıkar. Bu arada Jordan'ın psikolojisi de altüst olmuştur.
GİZLİ ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Halle Berry
Abigail Breslin
Morris Chestnut
Justina Machado
David Otunga
Ella Rae Peck
Michael Eklund
Michael Imperioli
José Zúñiga
Roma Maffia
Evie Thompson
Denise Dowse
Jenna Lamia
Ross Gallo
Tara Platt
Michael Linstroth
GİZLİ ÇAĞRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gizli Çağrı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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