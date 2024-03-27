Yayınlanma: 27.03.2024 - 14:08

Güncelleme: 27.03.2024 - 14:08

Gizli Çağrı filminin yönetmen koltuğunda Brad Anderson oturuyor. Filmin senaristliğini Jon Bokenkamp ve Richard D'Ovidio üstleniyor. Peki, Gizli Çağrı filminin konusu ne? Gizli Çağrı filminin oyuncuları kim?

GİZLİ ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?

Jordan, 911 Acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadındır. Bir gün merkezi arayan genç bir kız sesi evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Jordan ekipler evi tespit edip, kızı kurtarıncaya kadar, telefonda katili oyalamaya ve ikan etmeye çalışan Jordan başarısız olur. Genç kız ölür; dahası birbirini takip eden olayların bir seri katil işi olduğu ortaya çıkar. Bu arada Jordan'ın psikolojisi de altüst olmuştur.

GİZLİ ÇAĞRI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Halle Berry

Abigail Breslin

Morris Chestnut

Justina Machado

David Otunga

Ella Rae Peck

Michael Eklund

Michael Imperioli

José Zúñiga

Roma Maffia

Evie Thompson

Denise Dowse

Jenna Lamia

Ross Gallo

Tara Platt

Michael Linstroth

GİZLİ ÇAĞRI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gizli Çağrı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.