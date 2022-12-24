Çalışmak İçin İyi Bir Gün filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2018 yılında vizyona giren Çalışmak İçin İyi Bir Gün filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Çalışmak İçin İyi Bir Gün filminin konusu ne? Çalışmak İçin İyi Bir Gün filminin oyuncuları kim? Çalışmak İçin İyi Bir Gün filminin IMDb puanı kaç?
Çalışmak İçin İyi Bir Gün (Good Day's Work), yönetmenliğini ve senaristliğini Martin Turk'un üstlendiği, 2018 yapımlı bir dram filmidir.
ÇALIŞMAK İÇİN İYİ BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?
Armin, uzun süredir işsiz ve umutsuzca bir işe ihtiyacı vardır. Karısı Jasmina hamiledir ve oğlu Edin'in okulda davranış sorunları vardır.
ÇALIŞMAK İÇİN İYİ BİR GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Aleksandar Seksan
Ermin Sijamija
Adijan Kulovac
Senad Alihodzic
Maja Zeco
Muhamed Hadzovic
ÇALIŞMAK İÇİN İYİ BİR GÜN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Çalışmak İçin İyi Bir Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlenmiştir.
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