Kovan filminin konusu nedir? Kovan filmi nerede çekildi?

20 Aralık 2022 Salı, 13:52

Yönetmenliğini Eylem Kaftan'ın yaptığı Kovan filmi 25 Eylül 2020'de vizyona girdi. Mustafa Karadeniz ve Asiye Kefeli'nin ortak yapımcı, Serdar Ünlütürk'ün görüntü yönetmeni, Emel Atkaya'nın cast direktörü olarak ekibinde yer aldığı filmin kurgusu Erkan Erdem, özgün müzikleri ise Emir Ersoy'a ait.



İstanbul galası 22 Ekim 2019'da Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde gerçekleştirilen film; Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ödülü, Malatya Film Festivalinde "En İyi Yönetmen Ödülü", Kayseri Film Festivalinde "En İyi Görüntü Ödülü" almıştı.

KOVAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Almanya'dan Karadeniz'deki memleketine dönen Ayşe, annesinin ölmeden önceki son arzusunu yerine getirmek için onun çok değer verdiği arı kovanlarıyla ilgilenmeye başlar.

KOVAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Meryem Uzerli

Feyyaz Duman

Hakan Karsak

Burcu Salihoğlu

Dizem Kaftan

KOVAN FİLMİ NEREDE?

Türkiye'de tür çeşitliliğinin en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Artvin'in Borçka'ya bağlı Macahel (Camili) köyünde çekilen "Kovan", zamanın ruhunu yakalayan, insanı doğayla kurduğu ilişkiye dair farkındalığa çağıran bir doğa ve çevre filmi olarak nitelendiriliyor.











