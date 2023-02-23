Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat Camdaki Kız var mı?

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 17:10

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 17:10

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalar devam ediyor. Dizinin yıkıcı Kahramanmaraş depremi sonrasında yayın arası vermesinin ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar hız kazandı. İşte Camdaki Kız dizisi hakkında merak edilenlerin yanıtı...

CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süreliğine ara veren Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün haftaya yani 2 Mart Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nalan'ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat'la paylaşır. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir.

Hafize ise Metin’in Nalan’la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat’ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent’le beraber Nalan da şahit olur.

23 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:30 Hayat Şarkısı

13:30 O Kız

16:15 Aşk ve Umut

17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Canım Oğlum

22:00 Canım Oğlum

23:00 Üç Kız Kardeş

02:30 Kuzey Güney

04:30 Güneşi Beklerken