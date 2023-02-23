Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat Camdaki Kız var mı?
Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Son olarak 2 Şubatta ekranlara gelen diziye Kahramanmaraş'ta medyana gelen depremler nedeniyle bir süre ara verilmişti. Dizinin izleyicileri dizinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti. Peki, Camdaki Kız bu akşam var mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? 23 Şubat Camdaki Kız var mı?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalar devam ediyor. Dizinin yıkıcı Kahramanmaraş depremi sonrasında yayın arası vermesinin ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağına ilişkin aramalar hız kazandı. İşte Camdaki Kız dizisi hakkında merak edilenlerin yanıtı...
CAMDAKİ KIZ BU AKŞAM VAR MI?
Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Camdaki Kız dizisi bu akşam yayın akışında yer almıyor.
CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süreliğine ara veren Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünün haftaya yani 2 Mart Perşembe günü yayınlanması bekleniyor.
CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nalan'ı Billur’la dışarıda yemek yerken yakalayan Sedat çok sinirlenir ve Nalan’la büyük bir kavgaya tutuşur. Tartışmada eski konular açılırken Nalan içinde tüm biriktirdiklerini, evliliklerinde mutsuz olduğunu Sedat'la paylaşır. Tartışmaları Muzo’nun sayesinde daha da çok büyümez ama Nalan’ın kafasını netleştirir.
Hafize ise Metin’in Nalan’la görüşme çabası devam ettikçe endişelenir. Sedat’ın otelde yaptığı kaçamağa ise Muzo Selen Levent’le beraber Nalan da şahit olur.
23 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 O Kız
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Canım Oğlum
22:00 Canım Oğlum
23:00 Üç Kız Kardeş
02:30 Kuzey Güney
04:30 Güneşi Beklerken
En Çok Okunan Haberler
-
- Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'a sunum yapıldı
- Sorumlu depremde evladını yitiren Orhan Aydın'mış...
- Selahattin Demirtaş'tan yeni açıklama
- Sedat Peker iddiasına Özge Peker'den açıklama
- Siz buna hazırlık mı diyorsunuz
- Bomba 'Sedat Peker' iddiası!
- Ekmek parası için canlarını hiçe saydılar
- Şubat ayı anketi tamamlandı: AKP'de belirgin düşüş
- Haykırmak istiyorum!
- Deprem öncesi duyulan sesin nedeni belli oldu