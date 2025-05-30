Zor Kazanç filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Pete Collins, Stephen McFeely, Christopher Markus üstleniyor. Peki, Zor Kazanç filminin konusu ne? Zor Kazanç filminin oyuncuları kim?

ZOR KAZANÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Florida’da yaşayan Daniel Lugo ve Paul Doyle zamanlarının çoğunu vücut geliştirme salonlarında geçirirler. Başka işleri olmayan bu ikili bir gün bir haraç ağının içine düşerler ve başlarına olmadık işler gelir.

ZOR KAZANÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mark Wahlberg

Dwayne Johnson

Anthony Mackie

Tony Shalhoub

Ed Harris

Rob Corddry

Ken Jeong

Bar Paly

Rebel Wilson

Jeff Chase

ZOR KAZANÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zor Kazanç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.