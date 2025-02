Yayınlanma: 22.02.2025 - 19:56

Güncelleme: 22.02.2025 - 19:56

Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu" dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Can Borcu dizisinin yeni bölümü ne zaman? Can Borcu dizisinin son bölümünde ne oldu?

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Can Borcu dizisinin yeni bölümü 22 Şubat Cumartesi akşamı atv ekranlarındaki yerini alacak.

CAN BORCU DİZİSİNİN KONUSU NE?

Başarılı bir avukat olan Mehmet'in, annesinin ölümünden sonra kendisinden uzaklaşan genç kızı Doğa ile yeniden bağ kurmaçabasını anlatan bu sürükleyici yapım, aynı zamanda yıllardır saklanan sırları da gün yüzüne çıkaracak. Celal'in gizlediği bir ilişki tüm dengeleri sarsarken, Celal'in eşi Handan ise bu çözülmenin farkında olmadan ailesini bir arada tutmak için çabalayacak.

CAN BORCU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mehmet, hastaneye kaldırılır ve ağır geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınır. Handan, Necmiye ve çocuklara babaları ile Emel hakkında gerçekleri açıklar. Çocuklar, annelerinin anlattıklarına inanmakta zorlanırken, Rüzgar dayanamayarak Mehmet'i vuran kişinin kendisi olduğunu itiraf eder.

Rüzgar'ın itirafının üzerine Yasemin ve Handan, Rüzgar'ı hapisten korumak için harekete geçer. Çınar bir tesadüf sonucu babasını vuran kişinin Rüzgar olduğunu anlayınca Yasemin'e babasına bir şey olması halinde Rüzgar'ın bunun bedelini ödeyeceğini kesin bir dille açıklar.

Öte yandan, Efe'nin orijinal kaza videosunu göstermesiyle Rüzgar, Mehmet'in masum olduğunu anlayacak ve pişman olacaktır.

Hastanedeki gergin bekleyişin ardından Mehmet kendine gelecek ve yoğun bakımdan çıkacaktır, peki Rüzgar'ı affedecek midir?

Bu süreçte, Yasemin ve Çınar'ın arasında karşılıklı nefretle başlayan ilişkisi aşka doğru adım adım evrilmeye başlar. Ferit, bu yakınlaşmaya sessiz kalmaz. Annesinin yönlendirmesiyle harekete geçen Ferit, Yasemin'i kaçırarak ona kabul etmesi zor bir teklifte bulunur.

CAN BORCU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

"Can Borcu"nun başrollerini Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete üstlenirken dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Ragıp Savaş, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Bekir Erdem Öz, Elçin Atamgüç, Ali Yerlikaya, Şevval Öztay, Yağmur Dinç, Naz Öngen gibi isimler yer alıyor.